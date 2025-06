Inter, è saltato Fabregas: ora il piano B è Chivu (Sky)

I nerazzurri hanno avvisato il Parma di aver avviato i contatti per il tecnico, ex difensore del club. Ora è lui la prima scelta per sostituire Inzaghi.

Simone Inzaghi ha accettato la proposta dell’Al Hilal, lasciando l’Inter dopo la finale di Champions persa contro il Psg 5-0. E ora, per la panchina nerazzurra, dopo i rifiuti di Fabregas e Vieira, è Cristian Chivu il prescelto per sostituire Inzaghi. Il tecnico del Parma ha raggiunto la salvezza col suo club quest’anno in Serie A, subentrando al posto di Fabio Pecchia.

L’Inter ha scelto Chivu per il post-Inzaghi

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

“Dopo la chiusura della trattativa per Fabregas, l’Inter ha avvisato il Parma di aver avviato i contatti per arrivare a Cristian Chivu. E’ il romeno, ex difensore nerazzurro, ora, la prima scelta per la panchina del post Inzaghi”.

Schira sottolinea che non a caso Cristian Chivu aveva preso tempo sul rinnovo col Parma. Incontro interlocutorio tra il suo agente Pietro Chiodi e il club emiliano, che gli ha proposto di rinnovare fino al 2027.

Cristian #Chivu ha preso tempo sul rinnovo col #Parma. Incontro interlocutorio tra il suo agente Pietro Chiodi e il club emiliano, che gli ha proposto di rinnovare fino al 2027. Il tecnico romeno (in scadenza a giugno) aspetta l’#Inter come raccontato martedì… #calciomercato https://t.co/9cFyckgaFH — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2025

Una corte serrata, talmente serrata che il presidente Suwarso è dovuto intervenire nuovamente, questa volta con un comunicato ufficiale:

“Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che si rispettano a vicenda. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti per il nostro allenatore come fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto una società del calibro dell’Inter”.

Una risposta ancora più chiara, si potrebbe dire lampante, forse però, scrive l’esperto di calciomercato Pedullà, si sbaglia interlocutore. Su X scrive

“Il presidente del Como continua a mettere su un muro altissimo (ne è padrone): dovrebbe soprattutto dirlo a Fabregas che con l’Inter ha parlato, con le distanze di ieri che però sono figlie di un dialogo. Situazione al limite del surreale.

Poi c’è un altro discorso: se vai dal Como (con grande rispetto per una proprietà di livello assoluto) e tu sei l’Inter o vai con certezza a GIUGNO o non ci vai. Se parli con Fabregas (e nessuno può smentirlo) gli dai tutto, altrimenti prendi un palo. Adesso Vieira ma anche Chivu sarebbero (saranno) scelte di ripiego”.