Il repulisti degli arbitri in Spagna: azzerati i vertici, arriva l’intelligenza artificiale

El Mundo racconta la "rivoluzione": ci sarà un amministratore delegato (non per forza un ex arbitro) e la valutazione degli arbitri sarà affidata alle statistiche

Le continue e persistenti bufere arbitrali in Spagna hanno infine prodotto un repulisti generale. Una “rivoluzione”, la chiama El Mundo. Rafael Louzán, il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) ha ufficializzato le decapitazione completa del Comitato Tecnico degli Arbitri: ha licenziato il presidente, Luis Medina Cantalejo, e tutti i membri del suo team dirigenziale. Via Clos Gómez, responsabile del Var; Antonio Rubinos Pérez, vicepresidente; e i vicepresidenti Vicente Lizondo Cortés, Bernardino González Vázquez e José Luis Lesma López. “La ricostruzione totale di un’organizzazione impantanata in critiche diffuse da parte di club e giocatori, crisi interne e dubbi sulle nomine in promozione e retrocessione”, scrive El Mundo.

Ci sarà un nuovo modello. El Mundo scrive che “il presidente della Federazione prevede di nominare un amministratore delegato per guidare il nuovo gruppo di lavoro arbitrale, che sarà più professionale in campo e nel processo decisionale negli uffici. Un amministratore delegato che non deve necessariamente essere stato un arbitro, guiderà l’organizzazione con diverse persone a disposizione per gestire la parte sportiva, la gestione quotidiana degli arbitri e l’analisi necessaria per determinare promozioni e retrocessioni alla fine di ogni stagione”.

La nomina sarà annunciata la prossima settimana, il 2 luglio, in occasione della pubblicazione delle date del calendario. L’idea è stata accolta, “seppur con riluttanza”, anche dal sindacato degli arbitri.

L’altra tappa di questa rivoluzione arbitrale sarà l’inclusione dell’intelligenza artificiale come elemento chiave nel processo di promozione e retrocessione. A partire da quest’estate, promozioni e retrocessioni saranno determinate sulla base di dati analizzati tramite intelligenza artificiale e sarà prevista una classificazione statistica di tutti gli arbitri, cosa che prima non esisteva e che è stata una delle principali richieste sollevate durante le riunioni della nuova Commissione per la Riforma del Sistema Arbitrale. Quest’organo è composto da arbitri, quattro club (tra cui il Real Madrid), rappresentanti delle restanti società, dell’Afe (Associazione Federale delle Associazioni Calcistiche) e di altri settori.