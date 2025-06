Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni

Gli olandesi di Algemeen Dagblad: "A gennaio il PSV non ha voluto vendere Lang perché lo considerava fondamentale, adesso hanno un accordo per la cessione in estate"

Il nome di Noa Lang è tornato fortemente in orbita Napoli negli ultimi giorni. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manni stanno facendo il possibile per regalare ad Antonio Conte dei rinforzi all’altezza delle aspettative. L’olandese – 25 anni e uno score di 14 gol e 12 assist nell’ultima stagione con il Psv – sembrerebbe uno dei profili più graditi dal tecnico per la fascia sinistra. Potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio per una cifra di circa 20 milioni di euro.

Lang-Napoli, la possibile cifra dell’affare

A riferirlo è il portale olandese Algemeen Dagblad, che scrive:

“Lang è tornato nel mirino di diversi club di alto livello dopo un ottimo finale di stagione […] A gennaio, l’agente di Lang, Ali Dursun, aveva segnalato un’offerta dei campioni d’Italia al Psv di circa trenta milioni di euro, una cifra accresciuta come previsto nel mercato invernale. Il PSV non ha voluto vendere Lang perché lo considerava fondamentale per una buona parentesi in Champions League e per la corsa al titolo […] Adesso Lang sta valutando l’ipotesi di trasferirsi in una grande campionato europeo durante l’estate, e a tal proposito ha stipulato un accordo con il Psv: la cessione potrebbe avvenire sulla base dei 20 milioni di euro”.

Dal Portogallo: in settimana offerta del Napoli per Florentino centrocampista difensivo del Benfica

Il mercato del Napoli si muove in più direzioni, com’è logico che sia. Dal Portogallo il giornale Record scrive:

Si prevede che il Napoli faccia una proposta questa settimana per ingaggiare Florentino. Il centrocampista 25enne portoghese è molto amato da Antonio Conte, l’allenatore che ha portato i partenopei alla vittoria del titolo e che è rimasto a Napoli. Per la prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha promesso. «Lo sosterrò in tutte le sue richieste per rafforzare la squadra».

Ricordiamo che Anguissa potrebbe lasciare il Napoli: sul tavolo c’è un’offerta dell’Arabia Saudita.

Florentino ha un ingaggio accessibile

L’interesse per il centrocampista era emerso qualche settimana fa, come aveva annunciato Matteo Moretto:

“Sappiamo che il Napoli vuole due centrocampisti, sta lavorando, sta toccando più profili, quindi diciamo che chiaramente ci sono i piani a, i piani b e i piani c, però il Napoli sta lavorando parallelamente su più obiettivi, in modo più o meno silenzioso. Uno di questi obiettivi è Florentino Luis del Benfica. Il centrocampista del Benfica è un nome che piace molto al Napoli. Non solo al Napoli, perché negli ultimi mesi è stato proposto anche alla Juventus, ma vi posso raccontare che nelle ultime settimane il Napoli ha avanzato in questo tipo di operazione, con dei contatti fissi e costanti con l’entorurage del calciatore del Benca e si sta già discutendo di un possibile accordo contrattuale. Il Napoli a livello verbale ha presentato un’offerta a Florentino Luis, un contratto di 5 anni ad una cifra comunque importante, quasi 2,5 milioni di euro l’anno, quindi questo testimonia il fatto che il Napoli vuole provare a capire in modo concreto e reale se può arrivare a prendere Florentino Luis. Non stiamo parlando di una trattativa in via di definizione, perché manca ancora l’accordo con il Benfica, però è una pista da seguire con attenzione”.