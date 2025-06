Dalla Turchia, Osimhen vuole restare al Galatasaray

Victor Osimhen sarà uno degli uomini mercato di cui si parlerà di più quest’estate. Il Napoli lo ha ceduto in prestito al Galatasaray questa stagione, ma ora dovrà necessariamente liberarsene definitivamente. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro (valida solo per l’estero). In tanti fanno la corte all’attaccante del Napoli, si parla dell’Al-Hilal, dello United, ma anche della sua permanenza in Turchia. Proprio su questo tema è arrivata un’importante novità dal cronista Zeki Uzundurukan su Fotomac: «Ho parlato con il presidente del Galatasaray per Osimhen. Mi ha detto che il trasferimento in Arabia Saudita di Victor non è semplice come sembra. L’Al-Hilal non può dare 40 milioni di euro ad un calciatore di punto in bianco. La Federazione sta controllando questo affare. Non ci sono offerte dall’Europa».

🎙️ @ZekiUzundurukan: Galatasaray, şu anda Victor Osimhen transferinde masadaki en güçlü takım. pic.twitter.com/bCMIoiXs6W — A Spor (@aspor) June 1, 2025

«Sono bugie le notizie su Juventus, Chelsea e Manchester United. Osimhen vuole restare al Galatasaray, si sente rinato qui. Le trattative tra Napoli e Galatasaray sono in corso. L’offerta è buona, c’è il 70% che possa restare» ha aggiunto il giornalista turco.