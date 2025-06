Anguissa, Lobotka e le proposte indecenti che potrebbero portarli via da Napoli (Gazzetta)

Sul centrocampista del Camerun ci sono gli arabi dell’Al-Qadisiya. Lobotka rimarrà a meno che non gli arrivi un'offerta che non si può rifiutare

Anguissa e Lobotka sono l’architrave di questo Napoli, insieme con Scott McTominay. Potrebbero lasciare solo di fronte a una proposta indecente, di quelle che non si possono rifiutare.

Scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano:

«Lobotka e Anguissa sono la coppia di centrocampisti più forte del campionato». Era il 13 luglio 2024, non era ancora iniziata quell’avventura divenuta poi meravigliosa, ma c’era il passato a timbrare una verità (quasi) assoluta, perché in quel Napoli in costruzione di pilastri ce n’erano un bel po’ – quei due sugli altri – e poi sarebbe arrivato anche l’amuleto McTominay.

Frank Zambo Anguissa è in prossimità dei 30 anni, quattro li ha attraversati con quel fisico sontuoso nella Napoli dei due scudetti, dentro ci ha messo 153 partite, 11 gol e una presenza dominante: ha un contratto ch’è stato appena rinnovato, lasciando esercitare a De Laurentiis l’opzione, però ha pure l’Al- Qadisiya (quella di Aubameyang, di Nandez, di Nacho) che ne farebbe un uomo ricchissimo, oltre ogni ragionevole dubbio.

«Il Barça è stato un tema caldo ma la situazione finanziaria non consentì discorsi. Ora Stanislav è in età in cui è legittimo pensare agli aspetti finanziari. Per me resta a Napoli, ammesso che non arrivi un’offerta che gli cambi l’esistenza calcistica e personale».

Il Napoli dovrà rinforzarsi in vista della prossima stagione per affrontare la Champions League. Ancora incerto il futuro di Anguissa, che potrebbe andar via dopo quattro anni trascorsi in azzurro; in più, c’è anche la questione difesa e esterni da sistemare.

Il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:

La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto. A centrocampo un un elemento di qualità verrà inserito anche perché il futuro di Anguissa resta incerto. Mourinho lo vorrebbe infatti al Fenerbahçe. In questo settore i nomi sono diversi. Frattesi e Pellegrini sono due idee, che hanno costi molto alti ma oltre a loro il Napoli negli ultimi tempi ha messo nel mirino anche Ferguson, che è ormai un punto di riferimento fondamentale del Bologna. È chiaro che anche questa è un’operazione non semplice visto che il club rossoblù chiede molto per i suoi gioielli. E il discorso vale anche per Beukema, Lucumi e Castro. Il Napoli guarda sempre in casa Bologna anche per il ruolo di esterno offensivo. Non va trascurata l’ipotesi Orsolini. Ma i riflettori del Napoli sono sempre accesi anche su Paixao del Feyenoord e Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest. Infine, gli azzurri stanno seguendo con grande attenzione Fortini, esterno difensivo sinistro della Juve Stabia ma di proprietà della Fiorentina.