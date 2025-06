Il Besiktas ha offerto per Anguissa i 18 milioni richiesti dal Napoli, ma con bonus inclusi (Galetti)

Il Besiktas non ha mollato per Frank Anguissa. Il club turco ha alzato l’offerta al Napoli con la cifra richiesta dagli azzurri, ma con i bonus inclusi; il Napoli, invece, vuole quella cifra esclusi i bonus. Se l’ivoriano dovesse partire, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare a Lewis Ferguson del Bologna, connazionale di McTominay e Gilmour.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su X:

Il Besiktas continua a spingere per Anguissa: l’ultima offerta è vicina ai 18 milioni richiesti dal Napoli, bonus inclusi. Il club italiano è fermo sulla sua valutazione: vuole quella parte fissa + bonus. Sono in corso trattative tra i due club, mentre emerge anche l’interesse saudita.

🚨🔥 Besiktas continue to push for Anguissa: their proposal now is close to Napoli’s €18m demand BUT including bonuses.

‼️ The 🇮🇹 club is firm on its valuation – that amount as a FIXED PART + add-ons.

