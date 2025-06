L’Al-Qadsiah lavora per portarlo in Arabia Saudita ma il Napoli non lo vende per meno di 25 milioni. Anche il Besiktas ci ha provato, ma offrendo pochissimo

Anguissa potrebbe anche restare a Napoli (Corsport)

Il Corriere dello Sport scrive che il destino di Anguissa è molto incerto. E non è detto che alla fine il centrocampista africano (29 anni, quest’anno sei reti in campionato) partirà.

Il destino del centrocampo è sospeso, e di conseguenza anche il piano strategico del mercato. Strettamente dipendenti dalla situazione di Frank Zambo Anguissa, uno dei totem dello scudetto – dei due scudetti -, un centrocampista totale che alla fine di questa stagione ha cominciato a valutare seriamente, ancor più di quanto non avesse già fatto un anno fa, l’ipotesi di cambiare squadra. E anzi vita: trasferendosi in Arabia Saudita. Frank sta riflettendo, la possibilità che vada via è concreta così come l’interesse dell’Al-Qadsiah, ma in questa storia non esistono certezze. I prossimi giorni saranno decisivi: fatto sta che non si può ancora escludere la possibilità che alla fine resti al Napoli. Un po’ a sorpresa.

Il quadro intorno a Frank è il seguente: il lavoro dell’Al-Qadsiah per riuscirlo a portare in Saudi è concreto, da un po’, ma il suo cartellino è valutato intorno ai 25 milioni di euro. Non è un caso che siano state rifiutate due offerte del Besiktas (da 10 milioni di euro la prima, poco più alta la seconda).

Il suo contratto scade nel 2027.

Dopo il no di di Bruno Fernandes, l’Al-Hilal ha inserito Anguissa tra i possibili obiettivi (Romano – 3 giugno)

Già nei giorni scorsi si era scritto di un possibile addio di Anguissa al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport infatti erano suonate per lui le sirene arabe degli arabi con una proposta dell’Al-Qadisiyya. “Vuole Anguissa e proverà a convincerlo in tutti i modi. Conterà anche il discorso economico. Per il giocatore, l’Arabia sarebbe soprattutto una scelta di vita”.