Garcia sostituisce De Bruyne al 55esimo, in Belgio è polemica: “ha i cojones ma non deve mortificare il migliore”

De Bruyne-Belgio, Garcia sotto accusa: «Sostituito perché non è in forma», esplode la polemica

Il nuovo corso di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio non parte nel migliore dei modi. Dopo l’1-1 contro la Macedonia del Nord alle qualificazioni ai Mondiali 2026, le dichiarazioni del tecnico hanno sollevato un vespaio di polemiche. In conferenza stampa, Garcia ha spiegato così la sostituzione di De Bruyne al 57’:

«Giochiamo di nuovo lunedì (in casa contro il Galles, ndr) e, come ho detto, è giugno e i giocatori non sono al 100% della forma. È stato difficile per Kevin giocare due partite da novanta minuti in quattro giorni»

Garcia ha sottolineato le difficoltà fisiche dei suoi giocatori, attribuendole al caldo e al fitto calendario. Tuttavia le parole del nuovo allenatore dei diavoli rossi sono state travisate scatenando critiche da parte di stampa e tifosi che le hanno interpretate come un attacco al capitano della nazionale e prossimo giocatore del Napoli.

Il clima in casa Belgio resta teso

La gestione di uno spogliatoio ricco di personalità come quello guidato da Garcia si preannuncia complessa. La situazione di De Bruyne e la pressione mediatica sul ct francese potrebbero avere ripercussioni anche fuori dalla nazionale, considerando il suo recente passato sulla panchina del Napoli.

In Belgio si discute molto del gesto di Garcia, il giornale belga on line Dh.net scrive:

«Garcia ha dimostrato a Skopje di avere “cojones”: ha sostituito tutti e tre i giocatori che indossavano la fascia da capitano: Thomas Meunier, Kevin De Bruyne e (a fine partita) Romelu Lukaku. Soprattutto la sostituzione di De Bruyne è stata sorprendente, ha colpito molto. Certamente, è giustificato – Kevin non ha giocato bene – ma non dovremmo comunque mortificare il nostro miglior giocatore di tutti i tempi. Garcia ha avuto due spiegazioni per la sostituzione avvenuta molto presto (al 56esimo). Voleva più impatto fisico nell’intervallo per controllare la partita. “Ed è complicato giocare due volte per 90 minuti in tre giorni. Ma quelli che sono usciti hanno giocato bene per 55 minuti”».