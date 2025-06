Francia, la manita subita contro la Spagna solleva seri dubbi su una difesa inguardabile (Rmc Sport)

La Francia ha perso 5-4 contro la Spagna la semifinale di Nations League, subendo quindi un quantitativo di gol significativo (uno su rigore). E questo dato non è passato inosservato, con la difesa francese definita “inguardabile” da Rmc Sport, preoccupando in vista dei Mondiali 2026.

La Francia perde 5-4 contro la Spagna, difesa inguardabile e irriconoscibile

Questa sconfitta ha ricordato quanto il reparto difensivo rimanga un forte dubbio un anno prima dei Mondiali. Ancora di più quando mancano i titolari fissi. Didier Deschamps non ha voluto soffermarsi sugli assenti; non c’erano William Saliba, Jules Koundé, Dayot Upamecano, tutti infortunati. La retroguardia francese si aspettava però di superare il test infernale contro quella che è oggi forse la squadra più forte d’Europa. Risultato? Una manita subita, ma attenuata dalla prestazione incredibile di Rayan Cherki. La difesa è caduta totalmente, tanti errori individuali e l’impressione di fare acqua in ogni parte del campo. Pierre Kalulu ha debuttato con i Blues, sulla sinistra la prestazione di Theo non ha scuse, ha avuto tanta difficoltà nell’uno contro uno con Yamal.

La delusione più grande è sicuramente arrivata da Ibrahima Konaté, che avrebbe dovuto essere il muro insuperabile della difesa centrale (accompagnato da Clément Lenglet); ma Mikel Oyarzabal, Nico Williams e Yamal gli hanno fatto vivere un calvario. Konaté dà l’impressione di essere il fantasma di colui che si è affermato nel Liverpool, lontano anni luce dai livelli che mostra nei Reds. Jonathan Clauss, Malo Gusto e Benjamin Pavard non hanno ancora fornito garanzie sufficienti. A un anno dalla Coppa del Mondo è preoccupante. Per quanto riguarda Mike Maignan, la sua stagione piuttosto delicata al Milan ha sollevato dubbi; alcuni vorrebbero che fosse superato da Lucas Chevalier del Lille.