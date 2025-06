È partito il ballottaggio per il prossimo Mondiale per Club, Brasile, Marocco e Australia tra i candidati

Rivista Undici scrive che il Mondiale per Club non è proprio un flop come si pensava se è già corsa per capire chi ospiterà la prossima edizione.

Il Mondiale per Club non è più soltanto un’esibizione di fine stagione: sta diventando il fulcro di una trasformazione profonda, tra ambizioni politiche, interessi economici e nuovi scenari internazionali. Mentre l’edizione 2025 deve ancora terminare, la macchina organizzativa guarda già al 2029, tra candidature ufficiali, retroscena diplomatici e ipotesi di espansione. La posta in gioco è elevata, non solo per la Fifa ma per l’intero volto del calcio moderno. La rivoluzione è già cominciata.

Dove si farà il prossimo Mondiale per Club?

Oggi Rivista Undici ha approfondito così gli interessi politici ed economici che gravitano attorno alla scelta del paese ospitante per il Mondiale per Club, svelando le candidature anticipate di alcuni paesi:

“Il Mondiale per Club 2025 è un torneo pieno di ombre politiche, di contraddizioni, se vogliamo anche di errori logistici. Inoltre, il meteo e la scarsa affluenza del pubblico negli stadi americani hanno creato e creeranno ancora problemi, senza dimenticare l’intasamento dei calendari e le ripercussioni sulle altre competizioni. […] I club si stanno dividendo l’altissimo montepremi Fifa, che a sua volta ha incassato un miliardo di euro per i diritti tv e ha già ricevuto diverse istanze per ospitare la prossima edizione, quella del 2029. Per la quale si parla già di un ampliamento a 48 squadre qualificate.

Torniamo al processo di hosting, che sarebbe già iniziato ma che in questi giorni ha ricevuto molti impulsi diretti. A cominciare dal Brasile, che attraverso la Cbf (Confederação Brasileira de Futebol) ha fatto una dichiarazione di intenti in vista del 2029. […] Anche il Marocco, che ospiterà la Coppa del Mondo 2030 in co-hosting con Spagna e Portogallo, ha avanzato la sua candidatura: secondo Marca, si è mosso autonomamente per capire i termini di presentazione.

Non è ancora stato stabilito come e quando verrà scelta la nazione ospitante del Mondiale per Club 2029. Nei mesi scorsi si sono fatte avanti altre candidature, come quella congiunta di Australia e Nuova Zelanda; naturalmente, resta concreta anche l’ipotesi di un ritorno negli Stati Uniti. In ogni caso, l’interesse per organizzare la manifestazione sembra piuttosto elevato.”