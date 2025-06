Diritti tv in Francia, si riduce il divario dei ricavi tra piccoli e grandi club (L’Equipe)

In Francia sono state stabilite distribuzioni più favorevoli dei ricavi tv per i club più piccoli della Ligue 1; e ciò ha provocato diversi malumori delle squadre maggiori.

Si riduce il divario dei ricavi dei diritti tv tra piccoli e grandi club in Francia

L’Equipe spiega sui diritti tv:

I senatori Laurent Lafon e Michel Savin hanno voluto una distribuzione futura più equa dei ricavi televisivi tra i club della Ligue 1. Il rapporto, se la legge fosse votata anche nell’Assemblea Nazionale, sarebbe ora di 1 a 3 tra chi riceve di più (attualmente il Psg) e chi riceve di meno, mentre oggi è di 1 a 5. Se aggiungiamo i diritti internazionali, riservati ai club che partecipano alle competizioni Uefa, siamo più vicini a 1-7 o 1-8. Il divario ora si riduce. Questo accordo non è stato ovviamente gradito dai grandi club. Così, alcuni hanno cercato di contrastare questa misura presentando tre ricorsi, ma sono stati tutti respinti. Questo crea un divario nel calcio professionistico francese tra i club sia di Ligue 1 che di Ligue 2, ma anche più in generale con la Federcalcio francese. Data l’attuale crisi del calcio del Paese con i ricavi televisivi nell’ultimo anno, tutte le parti hanno capito che è necessario essere solidali. Ora questa proposta di legge deve passare attraverso l’Assemblea Nazionale e vedere se sarà votata o no.

Come riportato oggi da Le Parisien, il clima attorno alla Ligue 1 è in piena evoluzione. In un momento segnato da incertezze sui diritti televisivi e da un mercato in trasformazione, il capo di Lfp Media, Nicolas de Tavernost, ha svelato martedì sera nuovi dettagli sul canale ufficiale della Ligue 1, la cui attivazione è prevista per il prossimo 15 agosto. Un progetto ambizioso che mira a rinnovare la strategia di distribuzione del campionato e a rafforzare il legame diretto con i tifosi.