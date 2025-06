Dai Fish and Chips di Ellan Roads alle gabbie di Millwall, il viaggio negli stadi inglesi

I fish and Chips migliori? Elland Road, Leeds United in Championship. Ma a Loftus Road, lo stadio del Queens Park Rangers, fino a qualche anno fa il catering era di Cipriani. Il peggior campo è quello del MIllwall dove il calcio, andato avanti dagli anni ’70, lì sembra tutto rimasto come allora. I tifosi ospiti, per la loro sicurezza, camminano verso il campo attraverso una lunga gabbia di rete metallica che sembra non avere fine. Sembra di intraprendere un tour di Jurassic Park: sai che se le recinzioni cedono, i dinosauri ti correranno incontro. Oliver Holt è il capo dei servizi sportivi del Daily Mail ed ha compiuto un viaggio nei 92 stadi inglesi inglesi di Premier, Championship e seconda divisione stilando una classifica di vizi, virtù e affini.

Se il peggiore è quello del Millwall, il primo è frutto dell’amore che Horn nutre per Edgeley Park, Stockport County: Divisione: League One Inaugurazione: 1891 Capienza: 10.800 persone. “Mio padre era di Heaton Chapel e suo nonno fece, e perse, una fortuna nell’industria dei cappelli in città alla fine del XIX secolo, ed era fieramente orgoglioso del Viadotto di Stockport e della sua storia e mi portò alla mia prima partita all’Edgeley Park lunedì 9 aprile 1979. Ci sedemmo nel Blocco A della Main Stand, ora la Danny Bergara Stand, e inalai l’odore del fumo di sigaro che saliva dall’uomo con la giacca di pecora seduto un paio di file davanti a noi e fui elettrizzato dal rumore proveniente dalle terrazze di fronte e guardai in alto a sinistra gli uomini che lavoravano alle loro macchine da scrivere nella sala stampa, uomini i cui volti riconoscevo perché avevo visto le loro foto con la firma sul Manchester Evening News”.

In questa sua personalissima classifica sfilano Anfield Road del Liverpool (“Non sono mai stato da nessuna parte simile per la passione e il rumore che ha generato. Sì, forse la sua atmosfera è stata leggermente diluita dai tentativi dei proprietari di attirare una nuova, redditizia specie di tifosi occasionali, ma la ferocia dell’emozione che il luogo può ancora evocare può essere incredibilmente commovente”); St James Park, Exeter City (League One) (“St James Park è venuto a incarnare per me tutto ciò che un campo da calcio dovrebbe essere: pieno di carattere, cura, cameratismo, comunità, passione e orgoglio per ciò che rappresenta”). Il club è di proprietà dei suoi tifosi da oltre due decenni ed è un modello di quanto successo possa avere. La bellezza dell’architettura qui non risiede negli edifici dello stadio. Sta nella consapevolezza che questo è qualcosa costruito dai tifosi. rEllison Park è il migliore tra gli stadi di Premier per il fascino che ha conservato. Selhurst Park, Crystal Palace è difficile da raggiungere in auto, difficile trovare parcheggio, non sulla Tube. Un viaggio al Palace è una delle migliori esperienze nel calcio inglese. Uno dei migliori campi in Inghilterra per guardare il calcio. È uno dei pochi posti rimasti che ha il potere di intimidire ed è tanto meglio per questo. Ventesimo di 92 Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea. Un tempo era un luogo intimidatorio, dominato dalla Shed, una terrazza semicircolare ampia e rumorosa dietro una delle porte, sinonimo dei problemi di folla degli anni ’70 e primi anni ’80. Oora, per molti, andare al Chelsea, con la sua imponente West Stand e gli opulenti box aziendali, è un’esperienza da boutique che non stona con l’area enormemente benestante in cui si trova. A suo merito, il club ha conservato il muro originale che si trovava sul retro della Shed e rimane al suo posto, usato per esporre foto di leggende del Chelsea. Il cibo nella sala stampa al Bridge è il migliore della Premier League. Solo 29esimo Eithad Stadium, lo stadio del Manchester city, mentre Old Trafford è ben pià avanti in classifica. Il City ha fatto del suo meglio per infondere personalità, ma è difficile nascondere il fatto che è uno stadio moderno senza carattere, un “identikit”. Gli inquilini aziendali del Tunnel Club, che tornano ai loro posti ben dopo il fischio d’inizio del secondo tempo, non aiutano neanche.