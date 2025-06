Cristiano Ronaldo si mette lo smalto nero ai piedi. Per evitare infezioni, dice

Il New York Times spiega questa pratica che viene della Mma, ma sfotte un po': "basterebbero un paio di infradito, solo che non sono così fighe su Instagram"

Cristiano Ronaldo si mette lo smalto nero ai piedi. Ci sono varie foto da cui si evince il particolare, che immediatamente è diventato virale. Perché lo fa?, si è chiesto il New York Times. “Non si tratta di una scelta di stile – scrive il giornale – Sembra piuttosto un altro elemento della rinomata dedizione del leggendario attaccante alla sua arte. Lo smalto nero è una tendenza diffusa tra i lottatori di arti marziali miste (Mma), che lo utilizzano per indurire le unghie dei piedi ed evitare che si screpolino o si spezzino sotto sforzo”.

“È inoltre progettato per proteggerli dai batteri, che possono rappresentare un problema particolare per gli atleti che si allenano regolarmente con scarpe da ginnastica o da calcio, dove l’ambiente caldo e umido all’interno di un calzino o di una scarpa sudata è un terreno fertile per i funghi. Secondo il Royal College of Podiatry della Gran Bretagna, un recente studio su piccola scala ha dimostrato che l’uso dello smalto per unghie può proteggere le unghie sane dalle infezioni, sebbene non vi sia un consenso professionale al riguardo.

“Con oltre 250.000 ghiandole sudoripare nei piedi, una persona media produce circa mezzo litro di sudore al giorno”, afferma la dott.ssa Helen Branthwaite, portavoce del college. “Praticamente tutte le infezioni fungine delle unghie dei piedi derivano da infezioni fungine della pelle, comunemente note come piede d’atleta, che poi si diffondono all’unghia. Trascurare questa infezione della pelle è il più grande fattore di rischio per lo sviluppo di micosi alle unghie.”

Solo che pure il New York Times lo sfotte un po’: “che si tratti di vistosi drip-tip o di unghie nere, un paio di infradito di buon senso potrebbero essere altrettanto importanti. Solo che potrebbero semplicemente non avere un aspetto così elegante”.