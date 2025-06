Comincia con lo 0-0 in Ecuador l’avventura di Ancelotti col Brasile.

Zero a zero tra Ecuador e Brasile match valevole per le qualificazioni mondiali ed esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. L’Ecuador è secondo nel gruppo dietro l’Argentina.

Buon esordio del Brasile che soprattutto nel primo tempo ha mostrato discreti fraseggi e pressing per il recupero del pallone una volta perduto. Poi, nella ripresa, l’Ecuador ha premuto di più ma il Brasile ha mostrato grinta e determinazione nella fase difensiva e in alcuni elementi come Casemiro, Bruno Guimares e la coppia centrale Marquinhos e Aleksandro. Maluccio in fase offensiva dove il tridente Vinicius Richarlison Estevao si è mostrato deboluccio (soprattutto gli ultimi due). Vinicius è stato comunque autore dei soliti spunti, nella ripresa ha servito due palloni d’oro: uno a Richarlison che l’ha ciccato malamente e il secondo a Casemiro che ha calciato in maniera poco convinta. Le sostituzioni non hanno inciso. Pareggio giusto, che indirizza nel verso positivo l’avventura di Ancelotti sulla panchina del Brasile.

Ancelotti: «Mi hanno soprannominato Carlinho e mi piace»

Carlo Ancelotti, l’unico allenatore ad aver vinto il titolo nei cinque principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) e il solo ad aver alzato per cinque volte la Champions League, racconta la sua esaltante carriera in una lunga intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv: «Mi hanno soprannominato Carlinho e mi piace. Adesso inizia un’altra avventura, è una responsabilità grande, ma anche una grande felicità avere l’opportunità di allenare la nazionale brasiliana. Sono stato accolto con molto affetto, spero di preparare bene la squadra e fare in modo che sia competitiva al prossimo Mondiale». Imparare una nuova lingua non sarà un problema: «Dovrò studiare il portoghese come ho dovuto studiare il francese, l’inglese, lo spagnolo: mi aiuterà il fatto che il portoghese ha la stessa grammatica».