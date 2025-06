A Barcellona si stanno chiedendo come hanno fatto a perdere con l’Inter (Guardian)

“Il successo del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League di sabato è stata una vittoria per la gioventù e l’avventura. È stata una vittoria per una squadra costruita con una visione coerente e un rimprovero a chi crede che il gioco consista solo nel collezionare i nomi più importanti. È stata una vittoria per Luis Enrique , un allenatore di grande valore che ha subito una terribile tragedia personale. È stata una vittoria per un calcio lungimirante, progressista e fluido. Ma è stata anche una vittoria per lo sportswashing”. Lo scrive Jonathan Wilson sul Guardian.

“Il Barcellona deve aver guardato la finale di sabato con incredulità – continua l’editorialista – come hanno fatto a perdere la semifinale contro quell’Inter? Come si sono lasciati ripetutamente sconfiggere su punizione e contropiede?”.

Ma la vittoria del Psg “rende lo sportswashing molto insidioso. Sul campo, il PSG è esattamente ciò che una squadra di calcio dovrebbe essere. Ma resta il fatto che è di proprietà di Qatari Sports Investments e che il sostegno statale gli conferisce un enorme vantaggio rispetto ad altri club finanziati con mezzi più tradizionali. QSI ha investito nel PSG sei mesi dopo l’incontro all’Eliseo nel novembre 2010 – un mese prima che il Qatar si aggiudicasse il diritto di ospitare la Coppa del Mondo 2022 – tra il presidente francese Nicolas Sarkozy, il presidente francese della UEFA Michel Platini e Tamim al-Thani, il principe ereditario del Qatar – ora emiro. Il PSG era solo una parte dell’ondata di investimenti qatarioti in Francia, anche se va sottolineato che Platini sostiene di aver già deciso di votare per il Qatar”.

“Per quanto rapaci possano essere i fondi di private equity che possiedono alcuni club d’élite, non dispongono della ricchezza di fatto infinita di quelli sostenuti dallo Stato. Tra gli sponsor del PSG ci sono Qatar Airways e l’Agenzia del Turismo del Qatar; il sostegno statale può oliare molti ingranaggi. Il Qatar è un paese in cui i lavoratori sono sistematicamente sfruttati, le donne sono soggette a leggi di tutela maschile, le relazioni omosessuali sono vietate e la libertà di espressione è severamente limitata. È anche il paese che ha ospitato la più grande finale di Coppa del Mondo di tutti i tempi nel 2022 e che possiede la migliore squadra del calcio europeo (e quindi mondiale). Nasser al-Khelaifi, presidente del PSG, è anche presidente del gruppo mediatico beIN, un attore importante nel settore della radiodiffusione calcistica, ed è a capo dell’Associazione dei Club Europei, ruolo in cui sabato si è seduto accanto al presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. È estremamente influente e risponde, in ultima analisi, al QSI, di cui è presidente”.

“Questo è il calcio moderno, palcoscenico di manovre geopolitiche. Un tempo era facile deridere il PSG, che aveva speso una fortuna per stelle invecchiate che crollavano puntualmente sotto pressione. Quest’ultima versione assomiglia più a una squadra di calcio. È ammirevole sotto molti aspetti. Il calcio è emozionante e vincente. Ma è ancora sportwashing”.