Un arbitro inesperto ha fatto un danno da 100 milioni di sterline all’Aston Villa (Telegraph)

L’Aston Villa ha presentato un reclamo ufficiale alla Premier League contro la scelta di Thomas Bramall per arbitrare la delicatissima partita contro il Manchester United, finita malissimo. L’Aston Villa è rimasto vittima di un errore arbitrale, e ha poi perso 2-0 finendo fuori dalla prossima Champions League. E’ un caso, in Inghilterra. Soprattutto per la portata del danno.

E’ successo che ha fischiato un fallo sul portiere dello United – quando si era ancora sullo 0-0, al 73′ – che non c’era. Ma soprattutto l’ha fatto prima che poi Morgan Rogers mettesse la palla in rete. Ciò ha impedito al Var di intervenire e correggere l’errore. I gol successivi di Diallo e Eriksen hanno completato la frittata per il Villa: sesto posto ed Europa League.

Damian Vidagany, direttore sportivo del Villa, ha detto che “il reclamo non riguarda la decisione. Il reclamo riguarda la scelta degli arbitri. Uno degli arbitri meno esperti per una delle partite più difficili della stagione, che coinvolge altre quattro o cinque squadre“.

In seguito, il club Villa ha scritto su X: “L’Aston Villa può confermare di aver scritto alla PGMOL per sollevare preoccupazioni in merito al processo di selezione degli ufficiali di gara dopo la partita di oggi contro il Manchester United all’Old Trafford. Con una posta in gioco così alta, il club ritiene che avrebbe dovuto essere nominato un arbitro più esperto. Dei 10 arbitri che hanno diretto oggi in Premier League , il signor Bramall è stato il secondo meno esperto”.

Secondo gli standard stabiliti nel corso della stagione, la decisione di fischiare in anticipo è chiaramente incoerente con le attuali linee guida arbitrali. “In definitiva, riconosciamo che il risultato per noi non cambierà, ma crediamo che sia importante rivedere la metodologia di selezione per garantire che le partite ad alto rischio siano trattate come tali per quanto riguarda l’arbitraggio e per garantire che la tecnologia Var implementata possa essere efficace”.

Vidagany ha dichiarato: “Non è una questione di decisione. La decisione è chiara. È un errore. L’arbitro si è scusato per l’errore. Non possiamo fare nulla. Il problema è perché gli arbitri internazionali più esperti non erano qui oggi”.

Duro il commento di Oliver Brown sul Telegraph: “Era una partita da 100 milioni di sterline, in cui una decisione orrenda ha innescato una reazione a catena che ha minacciato di mandare all’aria l’intero progetto Villa”.

“Considerate le conseguenze: il fatto che il Villa non giocherà in Champions League per il secondo anno consecutivo diluisce la sua attrattiva per i migliori giocatori disponibili. Improvvisamente, i suoi piani di legare i giocatori in prestito Marcus Asensio e Marcus Rashford a contratti a tempo indeterminato sono seriamente in dubbio. Relegato al deserto dell’Europa League, il Villa deve camminare su un filo ancora più precario per conformarsi alle regole di redditività e sostenibilità della Premier League, senza altra opzione che tagliare il monte ingaggi, il decimo più alto in Europa”.

“Non c’è da stupirsi che Emery abbia seguito Bramall lungo il tunnel dell’Old Trafford. In un colpo solo, la casa che Emery ha costruito – solida, finanziariamente sostenibile, l’invidia del paese – assomiglia a un castello costruito sulla sabbia.

“Ci sono domande a cui solo Howard Webb, responsabile arbitrale del Professional Game Match Officials Board, può rispondere. Si tratta, tuttavia, solo di un elemento di un più ampio problema di credibilità. Il livello di fiducia tra tifosi e arbitri ha raggiunto livelli pericolosamente bassi, e un errore di valutazione di questa portata non fa che intaccare la reputazione della PGMOL. “L’arbitro ha commesso un errore madornale soffiando per fermare il gioco”, ha dichiarato Keith Hackett, predecessore di Webb. “È un errore enorme”.

“Ancora più irritante, è un’azione senza alcuna speranza di riparazione. Sì, la PGMOL potrebbe ancora presentare delle scuse, a dimostrazione dell’intenzione di evitare che si ripeta in futuro. Ma a cosa serve il pentimento quando l’intera stagione del Villa è appena stata affossata?. Le ripercussioni per il Villa sono troppo gravi per essere liquidate come colpi di fortuna. Stavolta, nessuna parola di Webb o della sua organizzazione può in alcun modo riparare il danno causato”.