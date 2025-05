Supercoppa italiana, anche l’anno prossimo si giocherà in Arabia: confermato il format a 4 squadre

Lo ha confermato la Lega Serie A. A Bologna e Milan, finaliste della Coppa Italia, si aggiungeranno quasi sicuramente Napoli e Inter per completare il quartetto.

La Supercoppa italiana anche l’anno prossimo si giocherà in Arabia

Il comunicato della Lega Serie A recita:

Si è svolta questa mattina in videoconferenza l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l’incontro, il presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle numerose iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna. Oltre alla conferma delle attività di sostegno ad Airc per sostenere la ricerca contro il cancro, questo evento segnerà l`inizio di una stretta collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa Italiana.

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha poi illustrato ai club il programma del Festival della Serie A di Parma, che partirà il 6 giugno con la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026. Infine, ha confermato di aver ricevuto l’interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre.

«È un’occasione di farsi conoscere fuori dall’Italia. Il fatto che si giochi in Arabia non è questione solo economica. Il disappunto dei tifosi si può assolutamente capire, stiamo lavorando per facilitarne i viaggi e la presenza. Se la Serie A all’estero è una possibilità? Difficilmente potrà accadere, il tema dei tifosi diventerebbe ancora più importante».

