Salernitana-Frosinone rinviata, De Luca: «Gravissima la decisione di annullare 24 ore prima lo spareggio di serie B»

L’Ansa riporta le parole del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a proposito del rinvio dei playout di Serie B. «È gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di serie B tra Salernitana e Frosinone».

Lo ha scritto sui social il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in passato sindaco di Salerno, in merito al rinvio disposto dalla Lega di B del play out tra Salernitana e Frosinone che si sarebbe dovuto disputare domani all’Arechi.

«In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell’ordine pubblico e delle tensioni conseguenti», conclude De Luca.

Il figlio Piero De Luca: «Il rinvio di Salernitana-Frosinone rischia di falsare la Serie B»

Più duro il figlio di Vincenzo De Luca, Piero, anche lui deputato del Pd che si dice pronto a portare il caso in parlamento:

«L’annullamento dello spareggio salvezza tra Salernitana e Frosinone, a poco più di 24 ore dalla gara, è una decisione sconcertante che rischia di falsare evidentemente lo svolgimento della fase finale del campionato di Serie B».

«La penalizzazione del Brescia, con la conseguenza di cambiare la classifica, ma di attendere poi l’esito di eventuali ricorsi bloccando sine die i play-out – prosegue De Luca – lascia senza parole da un punto di vista giuridico e sportivo. Si stravolge il risultato del campo, si altera la competizione tra le squadre interessate e si violano le aspettative dei tifosi».

Il deputato Pd conclude dicendosi «pronto ad ogni utile iniziativa istituzionale, valutando anche un’interrogazione parlamentare urgente al ministro dello Sport ed al ministro degli Interni al fine di invitare a verificare, per quanto di competenza, che siano adottate tutte le misure necessarie ad assicurare il regolare svolgimento della fase finale del campionato di serie B».