Ronaldo non ha soddisfatto le aspettative dell’Al Nassr, il club riflette sul suo futuro (Marca)

Ha perso, in pochi giorni, Champions League asiatica e campionato. C’è anche la questione legata al Mondiale per club: la Fifa lo vorrebbe, ma l’Al Nassr non si è qualificato.

Cristiano Ronaldo non è riuscito, ancora una volta, a portare un trofeo quest’anno all’Al Nassr. Il club arabo sta riflettendo, dunque, sul suo futuro. E questo anche perché non è piaciuta la sua reazione rabbiosa in campo dopo la sconfitta con l’Al Ittihad in campionato. Nella stessa settimana, infatti, pochi giorni prima, l’Al Nassr era stato eliminato in Champions League asiatica.

Ronaldo non ha ancora vinto trofei all’Al Nassr, la dirigenza riflette sul suo futuro

Marca scrive:

Cristiano Ronaldo continua a segnare, ma la sua stagione non sta andando bene in termini di successo di squadra. Il calciatore portoghese non è stato in grado di guidare il suo club nella conquista di un titolo. La delusione più grande è arrivata con l’eliminazione dalla Champions League asiatica, ma questa settimana ha ricevuto un altro duro colpo con la sconfitta dell’Al Nassr contro l’Al Ittihad, in quella che era la partita contro l’ex compagno di squadra Karim Benzema. Senza possibilità di vincere il campionato, anche la partecipazione ai tornei internazionali della prossima stagione è ora a rischio, qualcosa di inaspettato per una squadra abituata a lottare per tutto e che ha speso un sacco di soldi nelle recenti finestre di mercato.

La reazione di CR7 dopo la sconfitta contro l’Al Ittihad non è stata ben vista dai dirigenti del club. Appena finita la partita, l’ex giocatore del Real Madrid ha lasciato lo stadio facendosi vedere arrabbiato per quanto accaduto in campo. E’ stata una sconfitta dolorosa, arrivata anche sulla scia della sconfitta giorni prima contro il club giapponese Kawasaki in una Champions League che dava l’Al Nassr favorito. Gli obiettivi non sono stati raggiunti e ora è il momento di riflettere, sia per il giocatore che per la società stessa. Pur avendo accettato di rinnovare il contratto per due stagioni, la situazione è ora in stand by per Ronaldo. Il suo arrivo in Arabia è stata una grande spinta per il campionato locale, ma è anche vero che non sono state soddisfatte le aspettative in termini di titoli. C’è anche la questione legata al Mondiale per club: la Fifa vorrebbe che CR7 lo disputasse, e l’Al Nassr non si è qualificato.

