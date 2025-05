Il Real Madrid è stato stranamente collaborativo nella riunione con gli arbitri (As)

Florentino si era lamentato (anche fino a 7 giorni fa) più volte dell’arbitraggio, Tebas aveva tuonato contro di lui. L’atteggiamento del Madrid è cambiato

Negli ultimi mesi, il tema della trasparenza e dell’efficienza del sistema arbitrale spagnolo è tornato al centro del dibattito calcistico, anche in seguito ad alcuni episodi controversi che hanno coinvolto anche il Real Madrid che se ne è lamentato. In questo contesto, la Commissione per la riforma dell’arbitrato si è riunita nuovamente per affrontare questioni cruciali, tra cui l’adozione dell’intelligenza artificiale nella designazione arbitrale e la creazione di un comitato di esperti. Di seguito, quanto riportato da Diario As in merito all’incontro e alla posizione assunta dal Real Madrid.

La pace temporanea tra il Real Madrid e gli arbitri (As)

Così riporta As:

“La Commissione per la riforma dell’arbitrato si è riunita nuovamente questo giovedì per affrontare diverse questioni, ma l’evento ha segnato anche un incontro tra il Real Madrid e gli arbitri (guidati da Luis Medina Cantalejo) […]

Questa volta la presenza del Real Madrid è stata online, in occasione di un evento tenutosi presso la sede della Liga e presieduto da Javier Tebas. José Ángel Sánchez non ha partecipato, come è consuetudine in queste riunioni. È stata Begoña Sanz, vicedirettrice generale, a collegarsi online per apprendere in prima persona tutti i dettagli dello strumento che verrà implementato per supportare la designazione degli arbitri e il sistema di punteggio. Secondo As, il tono è stato di collaborazione e il rappresentante del Real Madrid è intervenuto per esprimere che il club ha accolto con favore la presentazione dello strumento per migliorare il sistema arbitrale spagnolo. […]

Ma dopo i disaccordi e la bufera creatasi nella finale di Siviglia, restava da vedere se il Real Madrid si sarebbe effettivamente presentato questa volta, anche se la commissione era ottimista perché riteneva che il Real considerasse questo comitato per la riforma arbitrale un valido strumento per sistemare o migliorare il funzionamento di un sistema arbitrale che è stato spesso oggetto di critiche. […]

Non è stato fatto alcun accenno agli incidenti accaduti nella finale di Coppa. Né da parte del Madrid né da parte di Javier Tebas, che è molto critico nei confronti del comportamento del club in merito”.

