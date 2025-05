Il Tottenham ha vinto l'Europa League col 27% di possesso palla. "Le finali non sono fatte per essere giocate, sono fatte per vincere. Chi se ne frega della qualità?"

Postecoglou ha vinto con gli schemi di Mourinho, chi se ne frega dello spettacolo? (Guardian)

“Le finali non sono fatte per essere giocate, sono fatte per vincere. Chi se ne frega dello spettacolo? Chi se ne frega della qualità?“. Lo scrive Jonathan Wilson sul Guardian, ma qualcuno deve averlo urlato anche a Postecoglou, che ha vinto l’Europa League col 27% di possesso palla disinnescando di fatto tutto il suo pensiero precedente. “A un certo livello, il calcio è sempre più incentrato sulla narrazione e sul dramma che sulla maestria tecnica”, continua l’editorialista del Guardian. E “il Tottenham ignorerà sicuramente con allegria quanto sia stata caotica questa partita, mentre si crogiola nel suo primo trofeo dal 2008 , il primo in una competizione europea in 40 anni. La gloria ha molte forme, e solo perché questo potrebbe non essere il modo in cui Danny Blanchflower l’ha sancita, non significa che non sia stata, a suo modo, gloriosa”.

Per il Guardian “è stata una partita sconcertante. Per il terzo turno consecutivo, il Tottenham ha prevalso con una sorta di estremo pragmatismo. Ange Postecoglou vince sempre un trofeo alla sua seconda stagione, un fatto che si è divertito a ricordare a tutti. Sembra strano che ci abbia messo così tanto ad abbandonare il suo caratteristico stile offensivo e di pressing alto per un modello che José Mourinho potrebbe aver lasciato in un cassetto”.

“Hanno vinto, e questo, per ora, è tutto ciò che conta. Per quanto insoddisfacente sia stata la partita, non c’era dubbio sulla gioia al fischio finale, sui giocatori che si scatenavano in porta, sul boato dei tifosi in bianco da quella parte dello stadio”.

“E naturalmente al Tottenham non importerà affatto della natura della propria prestazione o della partita. Almeno non stasera o domani. Ma prima o poi si dovrà decidere se vogliono davvero impegnare il loro futuro con questo nuovo Barclaysball Postecoglou”.