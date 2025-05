Osimhen conteso tra l’Al-Hilal, la Juve e il Galatasaray

Grande stagione di Victor Osimhen al Galatasaray: l’attaccante nigeriano ha preteso di lasciare il Napoli la scorsa estate ed è approdato al campionato turco dove sta veramente lasciando il senso. Al termine della stagione però farà ritorno al Napoli, o meglio bisognerà capire quale sarà la sua destinazione definitiva. Il Napoli ha clausola da 75 milioni valida solo per l’estero.

Juve, Arabia e perfino Manchester United, i nomi dei club di cui si parla per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli rientrerà a breve dal prestito in Turchia e bisognerà capire il suo futuro.

Fino a qualche giorno fa le cifre che arrivavano dall’Arabia erano di 135 milioni. Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco ed esperto di mercato diSports Digitale, aveva infatti parlato di un triennale a 45 milioni all’anno.

TuttoMercatoWeb oggi parla di un’offerta dell’Al-Hilal da circa 30 milioni annui di stipendio. La volontà del giocatore è lo scoglio più importante, perché dopo un anno al Galatasaray vorrebbe giocare in un grande club europeo, fra la Premier League e la Juventus.

Queste le parole del tecnico Okan Buruk che spera invece in una permanenza al Galatasaray: “Sono fiducioso che il presidente e il consiglio di amministrazione faranno tutto il necessario per quanto riguarda Osimhen. Ora la palla è nel suo campo. Abbiamo seguito un processo simile con Icardi: ha rifiutato le offerte dell’Arabia Saudita e ha scelto il Galatasaray. Spero che accada lo stesso con Osimhen, questa è la mia speranza. Dopo la partita contro il Başakşehir, ci siederemo con lui più chiaramente. I soldi sono molto importanti: 30 milioni sono una grossa cifra, ma anche 20 milioni sono una grossa cifra. Non incolpo mai i giocatori per le loro decisioni, ma ciò che conta di più è se il giocatore vuole rimanere”.