Il Manchester United vuole Osimhen: emissari già a Napoli, possibile uno scambio (Kiss Kiss Napoli)

Victor Osimhen farà presto ritorno a Napoli ma sarà solo di passaggio. Dopo il prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano rientrerà nel capoluogo partenopeo per poi prendere una nuova strada. Lo corteggiano diversi top club europei ma ha proposte anche dall’Arabia. Per questo, si cercherà di venderlo al miglior offerente. Una squadra seriamente interessata è il Manchester United che ha già inviato alcuni emissari in città. Ha fatto il punto della situazione il noto giornalista Valter De Maggio, quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Manchester United fa sul serio per Osimhen: emissari già in città

Il Napoli starebbe pensando di perfezionare l’acquisto di Jonathan David a parametro zero. Nonostante il rientro di Osimhen, non sarà lui l’attaccante con cui gli azzurri si rinforzeranno la prossima stagione. In questi giorni nel capoluogo partenopeo sono arrivati gli emissari del Manchester United, per la precisione uno dei massimi dirigenti dei Red Devils come Matt Hargreaves. Ha avuto un incontro con Manna e De Laurentiis, confrontandosi su due temi.

Il motivo principale del confronto è naturalmente Victor Osimhen, il Napoli ha chiesto Hojlund e 40 milioni per il nigeriano, specificando che ha molto mercato, considerando che piace a tante squadre arabe. Dunque il secondo tema sul quale si è dibattuto è il possibile inserimento dell’ex centravanti dell’Atalanta nella trattativa. Col Napoli che così avrebbe, in cambio del nigeriano, una nuova punta e 40 milioni di euro. Potrebbe essere lui il secondo colpo dopo De Bruyne.