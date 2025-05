Dalla Turchia: L’Al-Hilal ha offerto a Osimhen un contratto di 3 anni del valore di 135 milioni di euro

Grande stagione di Victor Osimhen al Galatasaray: l’attaccante nigeriano ha preteso di lasciare il Napoli la scorsa estate ed è approdato al campionato turco dove sta veramente lasciando il senso. Al termine della stagione però farà ritorno al Napoli, o meglio bisognerà capire quale sarà la sua destinazione definitiva. Il Napoli ha clausola da 75 milioni valida solo per l’estero.

Il nome che si è fatto più incessante in questi giorni per il futuro dell’attaccante è stato quello della Juventus “Da parte sua il nigeriano accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A. Certo la preferenza di Osimhen rimane la Premier League, ma al momento non registriamo movimenti concreti di società inglesi, a cominciare dal Manchester United proseguendo con l’Arsenal, club che avevano fatto in passato più di un pensiero. Per l’attaccante risultano invece ricchissime offerte dall’Arabia, ma l’Eldorado arabo non rientra nei piani del nigeriano che a 26 anni vuole ancora mostrare le sue capacità in uno dei top campionati europei. La Juventus lavora sotto traccia con il suo entourage. Non ci risultano ancora offerte effettive al Napoli, ma il club bianconero è pronto, attraverso il procuratore del calciatore a mettere sul piatto della bilancia una proposta da 80 milioni”.

Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco ed esperto di mercato di Sports Digitale, l’Al-Hilal ha offerto a Victor Osimhen un contratto di 3 anni del valore di 135 milioni

“L’Al-Hilal ha offerto a Victor Osimhen un contratto di 3 anni del valore di 135 milioni di euro, 45 milioni all’anno! Il giocatore è aperto a questa offerta!”