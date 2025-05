Natan è in finale di Conference col Betis: “Moise Kean sta ancora pensando a lui e a come lo ha fermato”

El Correo de Andalucia ha dato voto 8 alla prestazione del difensore ex Napoli contro la Fiorentina.

Il Betis è in finale di Conference League. Ieri il club spagnolo ha battuto la Fiorentina per un complessivo di 4-3. Nel Betis milita anche l’ex Napoli Natan, che quest’anno è riuscito ad avere in Spagna una stagione di maggiore continuità rispetto alla scorsa in Italia.

Natan è in finale di Conference col Betis

Il quotidiano El Correo de Andalucia , nelle pagelle del match, ha dato voto 8 al difensore brasiliano. E’ stato il voto più alto tra i suoi compagni di reparto. La motivazione data è la seguente:

“Entrato forte sugli attaccanti. Moise Kean sta ancora pensando a chi sia Natan e come lo ha fermato”.

Natan sta convincendo in prestito al Betis. Il difensore, di proprietà del Napoli, ha un diritto di riscatto pari a 8 milioni. E il club spagnolo starebbe pensando di attuarlo.

Secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto:

L’idea della dirigenza del Betis, con Manu Fajardo alla guida, è quella di ingaggiare a titolo definitivo il difensore centrale brasiliano Natan, proveniente dal Napoli per 8 milioni di euro. Cifra bassa anche per tutto quello che ha fatto vedere il giocatore con la maglia biancoverde, è diventato il difensore con la più alta percentuale di palle recuperate.

L’ex Napoli ha ben chiaro il suo desiderio di continuare a indossare la maglia biancoverde anche la prossima stagione. Lo ha dichiarato nella conferenza stampa ufficiale prima della partita di ritorno della Conference League contro il Gent: «Sono molto felice qui, voglio restare, certo, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi, voglio fare bene, giocare grandi partite e il futuro poi appartiene a Dio».

