Manna ammette: «A gennaio siamo stati sfortunati forse un po’ impreparati»

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Cagliari

«Siamo tutti parte di un ingranaggio che ha funzionato bene. Non partivamo favoriti, oggi dipende tutto da noi. Siamo emozionati, io personalmente. Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi perché questa squadra ha dato sudore passione per tutto l’anno»

De Bruyne ha firmato? «Ci piace ma oggi non parliamo di mercato, è riduttivo per la squadra che si gioca lo Scudetto. Il giocatore è forte ma non siamo soli. Vediamo. Non c’è qualcosa che mio rende orgoglioso. Quando si inizia un percorso serve lucidità, abbiamo operato bene in estate poi a gennaio siamo stati sfortunati forse un po’ impreparati ma la squadra ha risposto alla grande. De Bruyne ci piace, non ci siamo solo noi ma adesso dobbiamo pensare alla gara. È stata una notte intensa per me, giornata pesante, dobbiamo goderci la serata e fare una gara vera. Non sarà scontato, vogliamo portare a casa la vittoria»