Luis Enrique e il Psg in finale: «È la rivincita della la Ligue1, non era il campionato degli agricoltori?»

Dopo quello del Manchester United nella fase a gironi, il Paris Saint-Germain ha inanellato gli scalpi Liverpool, Aston Villa e Arsenal raggiungendo la finale di Champions League. Luis Enrique, allenatore del club francese, ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, facendo riferimento ai giudizi un po’ snob nei confronti del calcio transalpino.

Le parole di Luis Enrique a margine del successo in Champions

Il fatto si è verificato a margine del successo del Paris Saint-Germain nella sfida di ritorno con l’Aston Villa. «Hai eliminato tutti gli avversari della Premier League in questa competizione…. è la rivincita della ‘lega degli agricoltori’, no?», gli ha chiesto – in maniera provocatoria – un giornalista di Tnt Sports. Lo spagnolo non si è fatto pregare è ha risposto così: «Sì… Siamo la ‘lega degli agricoltori’, ma a volte, vincere così è bello. È bello… Penso che ora ci stiamo godendo non solo i risultati, ma anche i complimenti di tutti coloro che parlano della nostra squadra».

Enrique ha poi concluso dicendo: «Siamo una squadra giovane, ma la mentalità, il carattere e anche il modo in cui giochiamo a calcio, penso che siano buoni. Devo anche fare i complimenti ai miei giocatori perché sono grandiosi».

