"A Parigi impazziscono per lui, per il suo stile, ma anche perché difende, è un'antistar, parla poco e fa i fatti"

Kvaratskhelia tecnicamente può fare il triplete: scudetto, Champions e Coppa di Francia (Le Parisien)

La stampa francese e i tifosi del Psg innamorati di Khvicha Kvaratskhelia sono ormai un refrain. Da quando il Napoli l’ha venduto, a gennaio, i pezzi del genere si contano a decine: la classe anni 70, l’andatura coi calzerotti abbassati, i gol eccetera eccetera. Le Parisien ci aggiunge un altro dato: il sacrificio.

Kvara lo amano per come lotta, difende, si sbatte. “Oltre allo stile, l’ex napoletano seduce anche per il suo stato d’animo. “È abituato a lavorare sodo”, afferma David Webb. Al Psg non hanno solo preso un giocatore dalle qualità eccezionali, ma hanno anche ereditato qualcuno che lavora davvero duramente per la squadra. È sempre l’ultimo a lasciare il campo di allenamento. Vuole sempre esercitarsi nel tiro e fare tutto il possibile per migliorare. “Umile”, secondo lo staff della sua nazionale, presentato con discrezione e senza artifici al pubblico parigino poco dopo il suo arrivo, Kvara incarna agli occhi dei tifosi la mentalità richiesta e rivendicata da Luis Enrique.

I tifosi amano Kvaratskhelia

“I tifosi lo amano perché è molto coraggioso in difesa, innanzitutto perché ha le capacità per farlo, ma anche perché vediamo che ha voglia di fare bene e di ripagare la fiducia che il club ha riposto in lui”, afferma Frank Hocquemiller, agente d’immagine e fondatore dell’agenzia Vip Consulting. Luis Enrique voleva creare una squadra di antistar e lui è un po’ un antistar. In campo è incredibile, ma fuori dal campo non lo senti, non fa grandi dichiarazioni. Non dice nulla, ma agisce“.

Sempre disponibile, effettuando numerose chiamate, Khvicha Kvaratskhelia rispetta rigorosamente la missione affidatale da Luis Enrique. “Ha avuto l’intelligenza di adattarsi a tutto ciò che gli chiedevamo, sia in attacco che in difesa”, ha detto il tecnico spagnolo. “È un giocatore di qualità che pensa alla squadra, che difende e attacca”, conferma Ousmane Dembélé. Segna gol e fa assist. Ci ha portato molto, soprattutto la competizione. E la competizione è una cosa positiva, bisogna dare il 100%. »

Infine Le Parisien sottolinea che tecnicamente potrebbe fare il triplete: “potrebbe essere incoronato campione d’Italia se il Napoli manterrà il primo posto in Serie A dopo l’ultima giornata. Continuerà poi la sua raccolta sabato allo Stade de France contro il Reims nella Coppa di Francia e poi, soprattutto, il 31 maggio a Monaco nella finale di Champions League”.