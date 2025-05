Il questore di Napoli: «Abbiamo già organizzato la gestione dell’evento, speriamo ci sia lo scudetto»

Il Napoli deve ancora giocare l’ultima sfida scudetto al Maradona contro il Cagliari, ma intanto in città fervono i preparativi per l’eventuale festa scudetto. Maurizio Agricola, questore di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

«L’invito che posso fare è che il festeggiamento sia un momento di gioia, di esaltazione, ma che rientri tutto nei canoni della tranquillità»

Qual è il suo più grande timore? «Quest’anno rispetto a due anni fa c’è la contemporaneità dell’evento. Quest’anno si gioca a Napoli, due anni fa fuori casa. Per cui abbiamo messo in campo un dispositivo corposo, con tutta una serie di sbarramenti e di varchi, quasi 85, affinché non si arrivi al centro in motorino o in macchina».

Piano sicurezza per il bus scoperto? «Il piano sicurezza l’abbiamo preparato perché è giusto che sia così, un evento di tale portata ha bisogno di un piano di studio, di sicurezza sanitaria e non solo. Non si può arrivare impreparati. Abbiamo già organizzato la gestione dell’evento, speriamo ci sia lo Scudetto».