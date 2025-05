Il Psv non è l’Ajax di Farioli: non stecca all’ultima e vince per un punto il campionato

Ufficiale il suicidio sportivo dell’Ajax di Farioli. Nelle ultime quattro giornate di campionato ha dilapidato un vantaggio di nove punti proprio sul Psv che oggi si è laureato campione. Poi, alla penultima, il sorpasso definitivo. Pareggio per la squadra di Farioli subito al 99′ e con un uomo in più rispetto agli avversari del Groningen.

Oggi l’ultimo atto e il Psv non stecca. Vince il titolo della Eredivisie per la 26esima volta grazie alla vittoria per 3-1 sullo Sparta Rotterdam grazie ai gol di Perisic, De Jong e Tillman. L’Ajax di Francesco Farioli chiude il campionato in 2° posizione, la vittoria contro il Twente è stata inutile. Un secondo posto cha il sapore più amaro del fiele. Fatali per Farioli i due pareggi con Gronigen e Sparta Rotterdam e due sconfitte con Utrecht e Nec.

Dramma Ajax. La squadra di Farioli vede la vetta dell’Eredivisie sfuggirgli di mano a una sola giornata dalla fine. Il Psv è avanti con 76 punti, Ajax dietro a 75. E le responsabilità sono tutte dei Lancieri. Ieri al 99′ hanno concesso il gol del pareggio al Groningen. Ciò che è peggio è che l’Ajax era anche in superiorità numerica dal 93′ per via dell’espulsione del calciatore del Groningen Valente.

A kilometri di distanza, a Eindhoven, i giocatori erano ancora in campo dopo il 4-1 all’Heracles. Il Psg e i suoi tifosi attendevano di sapere il risultato finale dell’Ajax. Come si vede da alcuni video che circolano in rete, al Philips Stadion il silenzio durato almeno dieci minuti dopo il fischio finale, viene interrotto da un boato per la notizia del pareggio dell’Ajax.

Così l’Ajax ha perso il filo e la testa a Groningen concedendo il pareggio (2-2) nel recupero alla fine di una serata incredibile (90°+9). L’Ajax abdica al trono, aveva ancora nove punti di vantaggio dopo la 29esima giornata.

L’Ajax dovrà battere il Twente in casa e sperare in un’improbabile sconfitta o pareggio del Psv per il titolo.