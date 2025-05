I tifosi dello United e del Tottenham sono andati a fare gli hooligans a Bilbao (VIDEO)

Come ai vecchi tempi degli hooligans ubriachi in giro per l’Europa. I tifosi del Manchester United e del Tottenham, che si giocano la finale di Europa League, sono andati a picchiarsi a Bilbao. Belli alticci. Sui social sono virali le scene di una gran rissa a San Sebastián martedì sera.

Spurs and Manchester United fans clash in San Sebastián ahead of the Europa League Final tomorrow… pic.twitter.com/fpFSD2CQSR — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 20, 2025

Tuttavia, la polizia non ha ancora effettuato arresti. Secondo quanto riferito, i residenti hanno allertato le autorità alle 21:20 dopo aver assistito a comportamenti violenti. Diversi testimoni oculari hanno registrato parecchi video. Gli agenti hanno sedato rapidamente gli scontri, senza che nessuno dei coinvolti abbia dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero, scrive il Telegraph.