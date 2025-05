Il contratto del tecnico scadrà nel 2027. A Espn Brasil: «Questo è stato un anno di grande apprendimento, ho preso anche decisioni sbagliate».

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha confermato a Espn Brasil che si prenderà una pausa quando lascerà il suo club (ha firmato fino al 2027) e potrebbe addirittura ritirarsi.

Guardiola: «Dopo l’addio al City mi prenderò una pausa. Potrei anche smettere di allenare»

Le parole di Guardiola riportate da Manchester Evening News:

«Non so come voglio essere ricordato. Dopo il mio contratto con il City, ho intenzione di smettere. Ne sono sicuro. Non lo so se andrò in pensione, ma mi prenderò una pausa. Tutti gli allenatori vogliono vincere in modo che il loro lavoro possa essere memorabile, ma credo che i tifosi di Barcellona, Bayern Monaco e City si siano divertiti a guardare le mie squadre giocare. Non penso che dovremmo mai vivere pensando se saremo ricordati o no. Nelle carriere degli allenatori, l’importante è che i bravi allenatori siano ricordati più a lungo.

La cosa più importante non è quello che la gente pensa di te; ci sono sempre nuove sfide, non so cosa accadrà in futuro. Col City è stato un anno di grande apprendimento. Non c’è solo una ragione per cui è stato difficile, ho preso anche decisioni sbagliate. La gente pensa che impariamo più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma penso anche di imparare dalle vittorie. Non ci aspettavamo di fare così male, ma non possiamo vincere tutte le partite. Quello che abbiamo fatto in questi anni è stato eccezionale, ma ora dobbiamo metabolizzare e cercare di capire cosa dobbiamo fare per il futuro».

