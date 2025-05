Greenwood ora può tornare in Premier, De Zerbi e la paternità lo hanno cambiato (Telegraph)

Gli inglesi fissati con la redenzione del talentuoso calciatore del Marsiglia. “De Zerbi lo ha reso l’erede di Aubameyang tenendolo sotto controllo”

A un passo dal ritorno nella massima vetrina europea con il Marsiglia di De Zerbi, Mason Greenwood incarna oggi una delle parabole più discusse del calcio contemporaneo. Attaccante dal talento incredibile, segnato da una vicenda giudiziaria che ne ha oscurato l’ascesa (riassunta qui), ha trovato in Marsiglia un nuovo inizio. Eppure, la sua “redenzione” calcistica non ha del tutto ripulito la sua immagine. Il Telegraph racconta come ora la Premier improvvisamente sia ripiombata su di lui, anche perché tra gol pesanti e silenzi eloquenti sulla sua situazione, il suo nome resta a metà tra rivincita e “vendetta” , per così dire.

Greenwood era controverso, ora tutta la Premier lo rivuole in Inghilterra (Telegraph)

Ne scrive così il quotidiano:

“I club inglesi sono consapevoli dei rischi, scottati dalla tempesta mediatica che colpì Ched Evans – un calciatore di talento inferiore – quando tornò a giocare dopo l’annullamento della sua condanna per stupro. Ma l’atmosfera intorno a Greenwood sembra lentamente cambiare. Dopo la dichiarazione del Manchester United nel 2023, secondo cui “Mason non ha commesso i reati per cui era stato originariamente accusato”, l’attaccante ha passato due Natale consecutivi nel Regno Unito – e gli amici raccontano che oggi è un padre di famiglia, con due figli avuti insieme a Harriet Robson. […]

A Marsiglia, l’attenzione alla famiglia ha aiutato l’allenatore Roberto De Zerbi a tenere Greenwood sotto controllo, cercando di modellarlo come erede ideale di Pierre-Emerick Aubameyang. De Zerbi lo ha descritto talvolta come un figlio, ma non sono mancati momenti di “amore duro”. […] A marzo, De Zerbi ha escluso l’inglese per due partite consecutive – compreso il Classico contro il Psg – affermando che non era “nelle condizioni fisiche adatte per giocare”. […]

Greenwood, nel frattempo, viene visto da chi segue l’Om come una figura introversa e difficilmente leggibile. È stata una sorpresa vederlo fermarsi a parlare con i giornalisti dopo il pareggio 1-1 contro il Lille la scorsa settimana. L’intervista è arrivata poche ore dopo che il Sun aveva citato una fonte secondo cui l’amore iniziale per la vita sulla costa mediterranea stava “svanendo”. Ma non ci sono state domande sul futuro: Greenwood, parlando interamente in inglese, ha preferito rispondere a una domanda sulla mancata nomination come miglior giocatore della stagione, nonostante solo Ousmane Dembélé abbia segnato di più in Ligue 1.

«Non mi importa molto» ha detto. «L’unica cosa che mi interessa ora è portare il Marsiglia in Champions League.»”

