Finale di Champions, in Francia ancora biglietti disponibili ma a 3000 euro ognuno (Rmc Sport)

A pochi giorni dalla finale di Champions League (31 maggio) tra Psg e Inter, che si disputerà a Monaco di Baviera, ci sono ancora biglietti disponibili per lo stadio, ma a prezzi molto alti.

I biglietti per la finale di Champions disponibili, ma a 3000 euro ognuno

Come riportato da Rmc Sport:

I fortunati sono riusciti ad ottenere un posto per l’Allianz Arena, attraverso le vendite organizzate dal Psg, per 18.000 biglietti assegnati dalla Uefa. Ma questo sistema ha causato molta delusione tra chi non è riuscito a prendere un biglietto. Oggi ci sono diverse piattaforme che offrono posti allo stadio a prezzi decisamente alti: i più economici sono tra 2.500 e 3000 euro a biglietto. Alcune società online francesi, come Veepee, offrono pacchetti che includono un posto allo stadio più la notte in hotel a Monaco da 3.199 euro, inclusa una colazione in un alloggio a tre stelle vicino al centro della città. Anche se la Uefa ha messo in guardia sui rischi che si possono correre, soprattutto per le truffe. Molti account sui social si spacciano come rivenditori, con prove più o meno attendibili, ma poi non vendono nulla una volta effettuato il pagamento.

Adrien, racconta Rmc, “si è svegliato un’ora buona prima. Prima di iniziare la sua giornata in smartworking, accende il suo computer intorno alle 8 del mattino, martedì mattina. «”Non ho dormito molto bene il giorno prima, mi sono svegliato più volte pensando a questa finale. Quindi, sono un po’ stanco già a inizio giornata. Il primo turno per prendere i biglietti termina alle 9:00, tutti sono sotto stress in attesa del secondo turno. Leggiamo ovunque che non ci sono molti posti rimasti. E come al solito,’ il PSG non dà alcuna informazione. Il mio collega Marco mi invia un messaggio per dirmi che è anche connesso. Vuole prendere un posto per suo fratello. Il suo abbonamento gli consente di acquistare un biglietto a 70 euro. Lo stesso prezzo per cui un amico deve farmi beneficiare. Per questo, è necessario che mi invii rapidamente il suo codice non appena lo ricever໓.