Finale di Champions, Spinelli ritrova Donnarumma: un lungo percorso insieme dalla Nazionale al Psg

Per Gianluca Spinelli, quella che si giocherà tra Inter e Paris Saint-Germain non sarà una finale di Champions League come le altre., come scrive L’Equipe oggi. L’attuale preparatore dei portieri nerazzurro si troverà di fronte un pezzo importante del suo passato recente: il Psg, club in cui ha lavorato per anni, e soprattutto Gianluigi Donnarumma, portiere che conosce meglio di chiunque altro.

“Da luglio 2023, l’italiano allena i portieri dell’Inter nello staff di Simone Inzaghi, che ha raggiunto dopo cinque stagioni al Psg, ma non passa una settimana senza che si scambi al telefono con “Gigio”. I primi ricordi risalgono già a lontano: nel 2013, Spinelli è l’allenatore dei portieri del Genoa, dove gioca Antonio Donnarumma, il fratello maggiore. Di tanto in tanto, il giovane Gianluigi, 14 anni all’epoca, passa a trovare il suo maggiore. La curiosità è enorme intorno al giovane napoletano e, un giorno, è invitato a partecipare alla sessione di allenamento dei professionisti. Come gli altri, Spinelli è impressionato dalle facilitazioni dell’adolescente, che firmerà al Milan qualche mese dopo”.

Un legame che va oltre il campo, un percorso condiviso

Spinelli ha accompagnato Donnarumma lungo un percorso di crescita iniziato ben prima dell’approdo a Parigi. Lo ha allenato in nazionale maggiore nel 2016, quando Gigio era ancora giovanissimo, solo 17 anni, contribuendo a svilupparne il talento e la mentalità. Poi i due si sono ritrovati proprio al Psg, dove il legame professionale e personale di grande fiducia, si è rafforzato in un contesto internazionale sotto i riflettori della massima competizione europea. In vista della finale di Champions, riferendosi a Donnarumma, Spinelli ha confidato più volte nei corridoi di Appiano Gentile che: «ritrovarlo in una finale, da avversario, dà alla partita un sapore tutto particolare»

Verso la finale di Monaco

Nelle ultime fasi del torneo, l‘Inter ha superato il Barcellona in una semifinale che resterà per molto tempo nella memoria dei tifosi nerazzurri, mentre il Psg ha eliminato l’Arsenal, guadagnandosi l’accesso all’atto conclusivo della competizione. La sfida tra Inter e Psg, in programma all’Allianz Arena di Monaco, rappresenta non solo un confronto tra due grandi squadre, ma, dunque, anche un incontro carico di significato personale per Spinelli.

Quella di Sabato 31 maggio, sarà una serata speciale sotto diversi punti di vista: vincere, significherebbe per l’Inter raggiungere un traguardo storico. Per Spinelli invece, sarà una serata che unisce emozioni, ricordi e la consapevolezza di aver lasciato un segno nel destino di uno dei portieri più forti del panorama mondiale.