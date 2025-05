De Zerbi sul ritiro del Marsiglia a Roma: «De Laurentiis mi ha fatto conoscere il “ritiro”»

L’Equipe racconta la seconda settimana di ritiro. «A Napoli ho vissuto i miei primi momenti di ritiro» ha detto De Zerbi che chiede solo coesione

Dopo la vittoria per 4-1 sul Brest in campionato il Marsiglia ha fatto ritorno a Roma per proseguire il proprio ritiro. La squadra francese è ormai entrata nella sua seconda settimana di soggiorno capitolino, forte del successo in Ligue 1 che ha riportato gli uomini di De Zerbi al secondo posto in classifica.

L’obiettivo è quello di riportare l’OM in Champions League e, per arrivare a questo traguardo, club e allenatore hanno optato per la spedizione romana con l’intento di ricucire alcuni strappi creati all’interno dello spogliatoio e per tenere il gruppo squadra lontano da notizie che potrebbero compromettere la loro concentrazione. L’Equipe ha raccontato la seconda settimana di ritiro del Marsiglia, raccontando la visita dell’ex allenatore della Roma Daniele De Rossi.

La settimana del Marsiglia in attesa della trasferta contro il Lilla

Domenica 4 maggio il Marsiglia affronterà il Lille, terza in classifica, con l’obiettivo di allungare sul Lille e blindare il secondo posto. Anche questa seconda settimana romana è stata caratterizzata da lavoro e sorrisi, accompagnati da momenti di relax che hanno reso il tempo più leggero:

“De Zerbi lo aveva annunciato ai suoi dirigenti: niente “punizioni” all’ordine del giorno, ma coesione“.

Mi piace vedere i giocatori vivere insieme qui, condividere. «A Napoli ho vissuto i miei primi momenti di ritiro, il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha fatto conoscere questa realtà», dichiara Roberto De Zerbi e, le sue parole, trovano conferma attraverso la risposto del ds Benatia:

«Alla Commanderie i giocatori fanno la loro piccola giornata, lavorano, poi se ne vanno, a volte senza parlare. Qui hanno modo di conoscere il loro compagno di squadra, l’uomo per cui si sacrificano in una partita».

De Rossi in visita nell’hotel dei marsigliesi

L’ex tecnico della Roma vanta un grande rapporto di amicizia con Roberto De Zerbi e questa settimana è andato a trovare l’amico per assistere a qualche seduta di allenamento del Marsiglia:

“Con una folta barba, tatuaggi e spalle imponenti, una figura muscolosa affronta Roberto De Zerbi nella straordinaria lounge dell’hotel Cavalieri Waldorf Astoria, che assomiglia a un museo che celebra lo stile barocco, tra spesse poltrone colorate e immensi dipinti a olio italiani. Ai piedi di un dipinto XXL di Giambattista Tiepolo, raffigurante Ulisse alla ricerca dell’eroe Achille alla corte del re Licomede (XVIII secolo), il colossale hipster si è presentato per condividere un caffè con l’allenatore del Marsiglia.

È di umore giocoso e il suo nome è Daniele De Rossi, “Lele” per gli amici e il popolo romano. La scorsa stagione, i due si sono affrontati negli ottavi di finale dell’Europa League. De Zerbi ha allenato il Brighton, De Rossi e la Roma, e la partita si è conclusa a favore dei giallorossi (0-4, 1-0). Un anno dopo, De Rossi, esonerato lo scorso autunno, ha acquistato il club di Ostiamare e De Zerbi sta cercando di qualificare direttamente il Marsiglia per la Champions League“.

