De Bruyne lascerà un vuoto nel City, ma il club si era già abituato a non aggrapparsi più a lui (The Athletic)

Kevin De Bruyne sta concludendo la sua ultima stagione al Manchester City. Ieri, all’Etihad Stadium, c’è stato un tributo per lui da parte di club e tifosi dopo la vittoria 3-1 contro il Bournemouth.

De Bruyne resterà una delle stelle del City, ma il club stava già iniziando a non contare più su di lui

The Athletic racconta di quanto sia stato importante il centrocampista belga per il City:

Tra la statua, il murales, il mosaico, la ridenominazione di una strada al campo di allenamento, non c’è molto di più che il Manchester City avrebbe potuto fare per dare a Kevin De Bruyne un adeguato addio. Da quando De Bruyne ha annunciato la sua partenza all’inizio di aprile, c’è stata una marea di plausi e tributi. Dopo essere stato riconosciuto come uno dei giocatori che ha abbellito la Premier League e salutato come il miglior giocatore di sempre del City dal presidente Khaldoon Al Mubarak, non può esserci alcun dubbio su come sarà ricordato. Dopo la partita contro il Bournemouth si è commosso mentre i tifosi cantavano il suo nome e il club gli dimostrava cosa significasse per loro un giocatore così. Il fatto è che sembra che l’addio di De Bruyne sia più doloroso di quel che si crede. Nella semifinale di Fa Cup il belga era in panchina e, mentre usciva da Wembley, sembrava che avrebbe preferito essere altrove; la dirigenza è dovuta intervenire per appianare le cose.

Molti tifosi ieri gli cantavano «Kevin De Bruyne, vogliamo che tu rimanga», perché a volte le sue prestazioni hanno suggerito che avesse ancora molto da offrire al club, anche se non come i vecchi tempi. Si tratta di una rara eccezione: essere travolti nella devozione mentre il mondo va avanti senza di te. Nel video tributo registrato da diversi ex del club (Sergio Aguero, Fernandinho, Leroy Sane, Raheem Sterling, Pablo Zabaleta, Aymeric Laporte, Joe Hart, Riyad Mahrez, Vincent Kompany), un’ondata di nostalgia ha preso il sopravvento all’Etihad. Domenica, dopo la partita contro il Fulham, l’ultima con la maglia del City, De Bruyne si unirà alle stelle del club più amate che hanno fatto tanto per questo club, un’altra leggenda dell’era moderna che racconteremo ai nostri figli.