Antony al Betis è l’ennesimo caso di rinascita post Manchester United: da foca a giocatore decisivo

So Foot. “Il suo viaggio oltremanica era divenuto un fiasco”. Lui dice: «Ho pianto molto con la mia famiglia, ringrazio Dio»

Dopo aver lasciato il Manchester United (o meglio essere stato mandato via ndr) Antony è un altro giocatore. Basterebbe aver visto la partita di ieri contro la Fiorentina finita 2-2 (il Betis, dove milita il brasiliano, è ora in finale di Conference League dove aspetterà il Chelsea a Bilbao) e non solo il calcio di punizione: l’esterno è tornato a dribblare, prevalentemente a divertirsi ma comunque a fare calcio. Un assist e un gol nella partita di ieri decisiva, da che era considerato come un misto tra un desaparecido e un bidone. D’altronde pare che negli ultimi anni – forse un decennio – qualsiasi cosa tocchi lo United vada in malora. È successo a Pogba, Hojlund, in parte anche a Ronaldo, Zirkzee, addirittura Rashford che ora è tornato sé stesso al Villa.

Antony era lo zimbello del Regno Unito, ora ha di nuovo i suoi colori (So Foot)

So Foot ne parla addirittura in questi termini:

“Ceduto in Inghilterra nell’estate del 2022 per la modica cifra di 95 milioni di euro, il brasiliano si unisce a un Manchester dal sapore olandese in seguito all’arrivo di Erik ten Hag. […] Ma l’ala diventerà lo zimbello del Regno Unito. Tra statistiche negative (dodici gol in cento partite), prestazioni fantasma e accuse di violenza domestica da parte di due donne, il viaggio si è trasformato in un fiasco. Un fiasco che assumerà una portata mondiale il 27 ottobre 2022. Affrontando lo Sheriff Tiraspol in Europa League, il numero 21 mette in atto una mossa di cui solo lui conosce il segreto: far girare la palla due volte, come una trottola, prima di inviare un passaggio troppo lungo per Casemiro. Un momento sospeso nel tempo […]

Dopo essere stato escluso dalla Premier League, Antony potrebbe aver riscoperto ciò che lo rendeva felice in Brasile. Al termine del mercato invernale, l’ala si è ritrovata ceduta al Real Betis , arrancando all’undicesimo posto nella Liga. Dopo tre mesi eccezionali, tutti i tifosi pregano che il numero 7 possa restare in Spagna anche la prossima stagione. Isco aveva già accennato al crowdfunding per realizzare il suo trasferimento, ma la leggenda Joaquín è andata oltre nella battuta: «Gli fornirò la macchina se dovrà essere sequestrato, ma deve rimanere in ogni caso. È il momento di goderselo, penso che arriveranno momenti importanti e vedremo più avanti.»

Al momento di pronunciare queste parole, il giocatore con più presenze nel club non aveva ancora visto la sua meraviglia contro Fio, né il suo incredibile tiro contro l’Espanyol, che gli ha regalato la vittoria al 91esimo (2-1). Si tratta di mosse geniali che potrebbero avvicinarlo ulteriormente a un altro brasiliano che ha indossato la maglia biancoverde: Denílson. Sperando che non costi così tanto”.

Diversamente, da Madrid Marca riporta le parole dell’attaccante sulla gara di ieri. Eccone un estratto:

«Sono molto felice, la mia famiglia e io sappiamo cosa abbiamo attraversato tre o quattro mesi fa per poter vivere questo momento oggi. Sto vivendo un sogno perché ho attraversato molto nella mia vita personale, ora è cambiata, sono molto grato a Dio per tutto questo, per poter vivere questo momento per me e la mia famiglia. Ho pianto molto, con mia madre, con mia moglie, con mia sorella, con mio fratello, perché abbiamo attraversato momenti molto difficili per poter godere di questo momento oggi.»

