Rafa Marin: «Per me la cosa più importante non è dove giocare, ma giocare»

A radio Crc: «Il colpo di testa è una delle mie caratteristiche migliori. A livello tattico lavoriamo tantissimo, sia sulla pressione alta sia sul blocco basso»

Rafa Marin pronto a dare il su contributo al Napoli: «Sono pronto per il Monza»

Domenica, Antonio Conte ha detto che Rafa Marin ha mangiato molta erba. Alessandro Buongiorno è infortunato, così come Juan Jesus. Il brasiliano ha rimediato un infortunio muscolare durante il match casalingo contro l’Empoli. A Monza potrebbe giocare Rafa Marina.

Il difensore ex Real Madrid ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CrC, nella quale si è detto pronto ad aiutare la squadra per questo rush finale in campionato.

Rafa Marin suona la carica: «Ho lavorato tanto, sono pronto»

«È stato molto importante vincere davanti ai nostri tifosi. Siamo stati bravi da un punto di vista offensiva, visto che nelle gare precedenti avevamo avuto qualche difficoltà di troppo in avanti. Momento personale? Sono cresciuto, così come siamo cresciuti tutti, parlo della squadra ovviamente. Per quanto mi riguarda sono pronto a dare il mio contributo come ho fatto lunedì sera».

Il centrale classe ’02 ha poi aggiunto: «Ho lavorato tanto in questi mesi, questa è un’esperienza del tutto nuova per me. Ho dovuto imparare tanto in questa realtà tutta nuova. A livello tattico lavoriamo tantissimo, come quello che facciamo sia sulla pressione alta sia sul blocco basso. Ovviamente il lavoro che facciamo in allenamento dipende dalle caratteristiche degli avversari. Sappiamo cosa fare sia con il gioco senza palla che senza».

Sulla Serie A e sulle sue caratteristiche

Rafa Marin ha continuato l’intervista soffermandosi sul massimo campionato italiano e sulle differenze tra l’Italia e la Spagna:

«Le maggiori differenze tra Liga e Serie A sono tattiche, qui si lavora in modo importantissimo a livello tattico. In Italia il concetto di squadra si può dire che è estremizzato».

Il difensore nato nelle giovanili del Real Madrid ha proseguito spiegando le proprie caratteristiche e i suoi punti di forza all’interno del terreno di gioco:

«Sono un destro, non ho preferenze sulla mia posizione in campo. Per me la cosa più importante non è dove giocare, ma giocare (ride). Il colpo di testa è senza dubbio una delle mie caratteristiche migliori, all’Alaves era uno degli aspetti determinanti del gioco. Ovviamente questo può valere anche per l’aspetto offensivo, non solo prettamente difensivo».

Rafa Marin avverte: «Monza squadra forte, dobbiamo focalizzarci su noi stessi»

Nella prossima partita di campionato il Napoli sarà impegnato contro il Monza di Alessandro Nesta. Seppur i lombardi sembrano prossimi alla retrocessione, Rafa Marin suona l’allarme ribadendo l’importanza della gara:

«Il Monza è un squadra forte che giocherà in casa. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi per portare a casa i tre punti, daremo come sempre il massimo per riuscirci».

