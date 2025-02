Joe Jordan: «McTominay ha lasciato un vuoto nel centrocampo del Manchester United, che errore cederlo»

A Sportweek: «La sua cessione fa capire la confusione che c’è lì. Gilmour è un calciatore intelligente, Napoli per lui è una grande occasione».

L’ex Milan Joe Jordan ha rilasciato un’intervista a Sportweek, dove ha commentato le prestazioni dei calciatori scozzesi in Serie A, tra cui Scott McTominay e Billy Gilmour col Napoli. Se il primo ha avuto un grande impatto con gli azzurri ed è un titolare inamovibile, il secondo sta facendo più fatica perché davanti ha Lobotka e non riesce a trovare granché spazio.

Jordan: «McTominay ha fatto un affare ad accettare il Napoli, lo United ha sbagliato a cederlo»

Jordan ha dichiarato sul centrocampista ex United:

«Il Napoli ha fatto benissimo a prenderlo, il Manchester United malissimo a cederlo. Un errore che mi spiego solo con la confusione che negli ultimi anni regna nel club: è stato sette anni allo United, era titolare, ha giocato oltre 200 partite, ha vinto diverse coppe. Atletico, tecnico, dotato di senso del gol: ha lasciato un vuoto in mezzo al campo, aumentando i problemi di una squadra che già fatica a fare gol».

D’altra parte il Napoli ha messo nel motore un centrocampista che sembra fatto su misura per il calcio di Conte…

«Guardo le statistiche e vedo che ha giocato praticamente sempre, con 6 gol e 2 assist. Vedo questi numeri e penso che l’affare lo hanno fatto in due: il giocatore e il Napoli».

Ci sarà però un motivo per cui lo United ci ha rinunciato…

«Non lo so, di sicuro hanno sbagliato. Sono in confusione e negli ultimi 3-4 anni hanno cambiato troppo».

Gilmour ha avuto finora meno spazio…

«Non ha giocato molto, però anche lui mi piace. Fisicamente non è molto grosso, ma è un calciatore intelligente. Per lui, come ancor di più per McTominay, il Napoli rimane una grande opportunità».

