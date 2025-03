“Volevamo sconvolgerlo”: parlano gli ultrà del Psg che hanno preparato lo striscione contro Rabiot

A Le Parisien: “Lo striscione è nato in un quarto d’ora. Quando viene composto molti tifosi non sanno cosa stanno scrivendo, compongono solo le lettere”

“Non abbiamo menzionato suo padre. Ora, il messaggio non è glorioso nella sua essenza, ma aveva lo scopo di colpirlo, di sconvolgerlo“. Le Parisien ha parlato con uno dei tifosi che del Collectif Ultras Paris che hanno pensato e prodotto lo striscione contro Rabiot che è in Francia è diventato un caso.

Il testo dello striscione, dice, è stato preparato sabato, in “un quarto d’ora, 20 minuti. Eravamo in tanti e quando ci si riunisce con diverse decine di persone per ritagliare delle lettere bianche e poi metterle su uno sfondo nero per creare uno striscione, il lavoro è veloce. La maggior parte di coloro che sono coinvolti nel suo sviluppo non hanno un’idea chiara di cosa c’è scritto quando arriva. Ti dicono: fai una F e una I, ti prendi cura della O e della L. Poi, lo pieghi e il gioco è fatto”.

Leggi anche: Gli ultras del Psg sullo striscione contro Rabiot e sua madre: «Sta facendo la vergine spaventata»

Il tifoso assicura che non era presente nessun rappresentante del Paris Saint-Germain. “C’erano degli steward, ma a loro non importa cosa scriviamo”. Lo striscione contro Rabiot è stato esposto nel secondo tempo, solo per pochi secondi. Gli addetti alla sicurezza del club sono intervenuti rapidamente.

“Ciò che mi sconvolge è che tutto questo clamore non è stato suscitato quando i tifosi dell’OL hanno insultato la madre di Bradley Barcola o quando al Vélodrome di Marsiglia sono stati lanciati cori contro i tifosi parigini. Non è né più né meno violento di quello che vediamo negli altri stadi della Ligue 1 durante il fine settimana. Per me ci sono due pesi, due misure. Anche tre o quattro, a dire il vero”.

ilnapolista © riproduzione riservata