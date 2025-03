Napoli-Fiorentina 2-1, è il momento anche di Billing e Simeone (LIVE)

La Fiorentina sulla strada del Napoli in questa ventottesima giornata di Serie A, necessaria una vittoria per non prendere terreno dalla band di Inzaghi. Conte con gli stessi undici di una settimana fa

Maradona di nuovo sold-out per una sfida di grande fascino come Napoli-Fiorentina, i tifosi sono pronti a sostenere i loro beniamini come sempre. L’incontro è di cruciale importanza per entrambe le compagini, gli azzurri per rimanere in scia dell’Inter. I viola invece si gioca le ultime possibilità per potersi piazzare in qualche posto più in alto e in una competizione europea più prestigiosa. Conte si affida agli undici che hanno sfidato i nerazzurri settimana scorsa, con Gilmour in mediana vicino a Lobotka e McTominay. Per gli ospiti coppia davanti con l’islandese Gudmundsson e Kean, dietro l’obiettivo di mercato del Napoli, Comuzzo titolare.

88′ Pongracic perde un pallone banale a favore di un inferocito Billing, entrato con grande cattiveria il danese

85′ Entrano anche Billing e Simeone al posto di McTominay e Raspadori

81′ Conte inserisce Olivera per un esausto Politano

77′ Politano per la seconda volta di fila abbandona la fascia destra e chiude sulla sinistra, tiro potente e De Gea mette in angolo

75′ Si muove qualcosa sulla panchina del Napoli, alcuni giocatori incominciano ad essere molto stanchi

71′ Conte non opera ancora nessun cambio

67′ Pasticcio del Napoli sul calcio d’inizio e poi contatto dubbio tra Raspadori e Gudmundsson che è già ammonito, fase tesa della partita

66′ Gudmundsson segna un gol bello su assist di tacco di Kean, e accorcia le distanze

61′ E l’avevamo detto, Raspadori è in grandissima forma! Muove alla grande il pallone tutta la squadra, poi arriva a Lukaku che lo difende magistralmente e serve Raspadori che batte facile De Gea

59′ Primi cambi per Palladino, dentro Gosens e Pongracic

57′ Raspadori salta un uomo e calcia, De Gea mette in angolo. Jack in grande forma e si vede

52′ Fiorentina con un altro piglio e riesce a dare maggiore continuità alla fase offensiva

48′ Moise Kean scappa alla difesa del Napoli e Buongiorno tirando la maglia si becca un giallo pericoloso

46′ Inizia il secondo tempo senza cambi

Fine primo tempo

45′ Un minuto di recupero

42′ Ultimi minuti del primo tempo, Napoli in gestione

38′ Altro riflesso miracoloso di De Gea che salva di piede su Spinazzola da pochi passi

34′ Numero di Spinazzola sulla sinistra, poi il pallone passa per Lobotka che serve Di Lorenzo, il capitano a rimbalzo calcia al volo e centra la traversa!

33′ Ecco la prima occasione per la viola, palla scodellata alla perfezione da Fagioli in area e Kean colpisce di testa anticpando Meret, palla alta non di molto

30′ Raspadori ancora attacca la profondità e sul filtrante lungo di Politano salta Comuzzo e calcia, ma De Gea è attento e para di piede lestamente

26′ McTominay sulla sinistra salta un uomo e calcia da fuori, De Gea respinge ma verso il centro dell’area dove c’è Lukaku come un falco e non sbaglia il tap-in

25′ La Fiorentina poco alla volta sta riuscendo a gestire meglio la pressione azzurra

19′ Uscita sensazionale di McTominay dalla fase difensiva, poi Spinazzola prova a servire Lukaku d’esterno ma la palla è un pelo lunga

16′ Bell’inserimento di Buongiorno sull’ottimo lavoro di Lukaku di sponda, poi tira molto piano verso la porta di De Gea

14′ Lunga fase di possesso degli azzurri, ma la Fiorentina è tutta arroccata dietro e non concede spazi

10′ Servizio di Politano dalla destra per Raspadori a centro area, il numero ottantuno calcia diretto ma troppo frettolosamente e centra De Gea. Era una grande occasione

8′ Altro corner per gli azzurri, che stanno spingendo su entrambe le fasce

4′ Primi minuti subito interessanti, si incominciano a vedere le idee tattiche dei due allenatori

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku all.Conte

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean all.Palladino

