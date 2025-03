Mi aspettavo che il Napoli nella ripresa gestisse meglio la partita (Arrigo Sacchi)

Alla Gazzetta: «Ha concesso troppo. Non è stato il miglior Napoli, ma sufficiente per superare un Milan imbarazzante in difesa. Conte è un martello»

Non è stato il miglior Napoli, ma sufficiente per superare un Milan imbarazzante in difesa (Arrigo Sacchi)

Arrigo Sacchi commenta la prestazione del Napoli (e non solo) per la Gazzetta dello Sport:

Non è stato il miglior Napoli della stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto. La squadra di Conte mi è sembrata un po’ imballata, e la cosa ci può stare: sono giovani, lottano come matti su ogni pallone, danno l’anima per inseguire il loro sogno. Conte sta cercando di condurli verso il traguardo chiedendo loro lo sforzo massimo: sa bene, Antonio, che l’Inter è fortissima e non sarà semplice tenere il passo dei nerazzurri. Però lui è un martello, non molla un centimetro all’avversario: vedrete che, nelle prossime partite, il Napoli sarà più brillante. Nella sfida contro il Milan mi aspettavo che, soprattutto nella ripresa, riuscisse a gestire meglio il campo. In vantaggio di due gol, invece, ha concesso troppo e questo errore va corretto in fretta.

Tuttavia apprezzo l’impegno di tutti i giocatori di Conte: si sono calati perfettamente nella realtà, seguono alla lettera le indicazioni del loro allenatore e per questa ragione sono da applaudire.

Napoli cinico porta a casa i tre punti nonostante le statistiche siano a favore del Milan

Il Napoli batte il Milan per 2-1 con i gol di Politano e Lukaku. Una gara in cui il Napoli non ha dominato per tutti i 90 minuti e il Milan ha sprecato molto. Lo ha sottolineato su X il giornalista Giovanni Capuano che ha fatto notare come la formazione di Conte sia stata cinica e abbia saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni per portare a casa la vittoria

Napoli-Milan è stata una partita folle. Il Milan l’ha gettata via con venti minuti senza anima e senza difesa, poi Conceiçao ha corretto i suoi errori (folle preferire chiunque a Leao) e nel secondo tempo ha dominato. Rigore sbagliato da Gimenez, gol di Jovic, assalto finale che non serve a pareggiare. C’è un dato statistico clamoroso ed è quello degli xGoal: 0,96 il Napoli contro 2,69 Milan.

ilnapolista © riproduzione riservata