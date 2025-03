Napoli cinico porta a casa i tre punti nonostante le statistiche siano a favore del Milan

Giovanni Capuano sottolinea su X che c’è un dato statistico clamoroso ed è quello degli xGoal: 0,96 il Napoli contro 2,69 Milan

Il Napoli batte il Milan per 2-1 con i gol di Politano e Lukaku. Una gara in cui il Napoli non ha dominato per tutti i 90 minuti e il Milan ha sprecato molto. Lo ha sottolineato anche su X il giornalista Giovanni Capuano che ha fatto notare come la formazione di Conte sia stata cinica e abbia saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni per portare a casa la vittoria

Napoli-Milan è stata una partita folle. Il Milan l’ha gettata via con venti minuti senza anima e senza difesa, poi Conceiçao ha corretto i suoi errori (folle preferire chiunque a Leao) e nel secondo tempo ha dominato. Rigore sbagliato da Gimenez, gol di Jovic, assalto finale che non serve a pareggiare. C’è un dato statistico clamoroso ed è quello degli xGoal: 0,96 il Napoli contro 2,69 Milan

