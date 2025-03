McTominay e Gilmour fanno coppia anche a Napoli, lì dovranno dimostrare che non sono in crisi (Daily Mail)

Con il ritorno di Anguissa, “Gilmour continuerà a lottare per un posto da titolare, non ci sono mai stati dubbi invece su McTominay”

Il Daily Mail sfrutta la sosta delle nazionale per analizzare il contributo di McTominay e Gilmour a Napoli. Ovviamente il giudizio non può che essere positivo, ma manca ancora qualcosina. I due scozzesi, con il passaggio al 3-5-2 sono finalmente riuniti.

“La stagione del Napoli è a un bivio. Per gran parte del 2024/25, la squadra di Antonio Conte ha guidato la classifica in Serie A. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non ci sono più, il Napoli ha ricominciato sotto la guida di Conte dopo un disastroso 10° posto l’anno scorso“.

Il bivio è chiaro: o primo posto o secondo. Non ci sono vie di mezzo. “Prima Conte sottolineava che «la squadra sta facendo sembrare tutto normale quando non lo è». Ma ora che il traguardo si sta avvicinando, Conte ha cambiato idea”. Il pareggio per 1-1 con l’Inter “ha sollevato il morale, prima che quella vittoria per 2-1 sulla Fiorentina creasse una gloriosa opportunità“.

Lo stop di Venezia nonostante Gilmour e McTominay

Il Napoli domenica è andato in trasferta a Venezia sapendo che una vittoria avrebbe portato due punti di vantaggio sull’Inter prima della sfida contro l’Atalanta. Conte non ha nascosto l’importanza del momento, descrivendo la trasferta in laguna come una «finale di Coppa del Mondo».

“Non sembrava. Il Napoli è stato fermato dal palo e dall’ex portiere dell’Inter Ionut Radu, che ha effettuato sette parate e ha negato due volte il gol a McTominay“.

“Non solo è stata un’occasione mancata demoralizzante, ma tutta la positività raccolta dopo le partite con Inter e Fiorentina è stata dimenticata“.

“Considerando le ultime cinque partite, il Napoli sarebbe all’11° posto in classifica. La pressione è alta, urge trovare delle risposte“, continua il Daily Mail.

Al netto del calendario meno impegnativo dell’Inter, il Napoli affronterà un paio di partite importanti dopo la sosta, in casa contro il Milan e in trasferta contro il Bologna.

Serviranno le versioni migliori di McTominay e Gilmour. Del primo se ne parla da inizio campionato. L’emergere del piccolo regista scozzese Gilmour è cosa recente, “ha finalmente fatto sentire la sua presenza dopo essere stato titolare nella fase più cruciale della stagione”.

Inizialmente era il sostituto di Lobotka. “Tra il 10 novembre e il 1° marzo, Gilmour ha collezionato solo sei presenze come sostituto per un totale di 20 minuti di gioco in Serie A. Conte aveva la sua squadra e non sembrava intenzionato a cambiarla”.

Ma Conte ha sfruttato al meglio la crisi infortuni e l’ha trasformata in opportunità. “Non sembrava una scelta ovvia, con Gilmour che giocava a destra di Lobotka anziché nella sua naturale posizione centrale, con McTominay a sinistra. Ma ha funzionato, con lo scozzese — e Raspadori — che si sono guadagnati ampi elogi per le loro prestazioni contro l’Inter“.

Gilmour ha poi giocato anche contro la Fiorentina e contro il Venezia. Con il ritorno di Anguissa “Gilmour continuerà a lottare per un posto da titolare, invece non ci sono mai stati dubbi su McTominay“.

Il Daily Mail parla anche del soprannome dato all’ex United, “McTomadona”. È il secondo miglior marcatore del Napoli, con Romelu Lukaku (10 gol).

“Con il recente cambio di sistema, McTominay e Gilmour sono ora riuniti. Una volta tornati dalla Scozia, il loro compito sarà dimostrare che il risultato del Venezia è stato un passo falso e non il segnale di una crisi“.

