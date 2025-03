Gilmour: «Conte ci ha messo in guardia perché non sarà facile contro il Venezia»

A Dazn: «Mi piace il soprannome “maestro”, ma oggi dobbiamo dimostrare quanto siamo una grande squadra»

Al Penzo il Napoli è pronto per affrontare il Venezia con il doppio play e ai microfoni di Dazn ha parlato Gilmour prima di scendere in campo

Cosa vi ha chiesto Conte?

«Siamo venuti per ottenere i tre punti, ci ha messo in guardia perché non sarà facile con questa squadra»

Gilmour viene chiamato “maestro”, ti piace questo soprannome?

«Sì mi piace, ma oggi dobbiamo dimostrare quanto siamo una grande squadra»

Queste le formazioni della partita

VENEZIA: Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All: Conte

