Marianucci nasceva da centrocampista, Spalletti lo aveva inserito anche nei pre-convocati dell’Italia (CorSport)

Il nuovo acquisto del Napoli (pagato 9 milioni dall’Empoli) da febbraio è diventato un titolare fisso nel club toscano. Il Napoli lo ha iniziato a seguire dopo il no per Comuzzo.

Il Napoli ha chiuso il primo colpo per l’estate: si tratta di Luca Marianucci, difensore centrale dell’Empoli che ha impressionato in queste ultime settimane, ma soprattutto nel match di Coppa Italia contro la Juventus, segnando anche il rigore decisivo.

Marianucci nasceva da centrocampista, Spalletti lo aveva inserito anche nei pre-convocati dell’Italia

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Era stato inserito nell’elenco dei preconvocati di Spalletti per l’Italia anche lui, nuovo acquisto del Napoli. Affare da 9 milioni per il difensore dell’Empoli che compirà 21 anni il prossimo 23 luglio. Contratto di cinque anni per il centrale che si è messo in mostra di recente con il rigore decisivo contro la Juventus nella qualificazione dei suoi alle semifinali di Coppa Italia. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate. A gennaio era stata serrata con la Fiorentina la corte per arrivare a Pietro Comuzzo. Valutazione elevata, sui 35-40 milioni, eppure il Napoli era pronto all’investimento, restando nei limiti del budget che avevano stanziato per il giocatore. Secco no dei viola. Il club di De Laurentiis, così, ha ricominciato la ricerca di un nuovo centrale e alla fine il ds Manna ha chiuso per Marianucci.

Il difensore dell’Empoli nasceva come centrocampista:

Nato a Livorno ma scuola Empoli, entrato giovanissimo nel vivaio, ha attraversato tutte le categorie e la scorsa estate è andato in prestito alla Pro Sesto in Serie C. Quest’anno, dopo le prime panchine, è diventato titolare fisso da febbraio: dieci presenze in campionato, quattro in Coppa Italia. Il classe 2004 è un difensore moderno, alto un metro e 94 ma anche abile, rapido, che tenta l’anticipo e la giocata, bravo nella costruzione da dietro. Da piccolo era centrocampista, col tempo ha cambiato ruolo senza perdere il senso della manovra.

ilnapolista © riproduzione riservata