Per il quotidiano ci sarà una coabitazione. Che ci risulta molto complessa. Giuntoli fin qui è stato difeso dalla proprietà ma ora il disastro è dilagante

La Gazzetta scrive che Chiellini sarà in prima linea nella Juventus. Non scrive che è iniziata la fine di Giuntoli

Oggi la Gazzetta dello Sport dedica una pagina a Giorgio Chiellini l’uomo più acclamato dalla tifoseria juventina che non ne può più di questa Juventus impalpabile che passa da John Elkann a Ferrero, a Scanavino fino a Giuntoli e Thiago Motta. La Juventus non juventina è fallita miseramente. Al di là se riuscirà o meno a raggiungere il quarto posto. E mentre si susseguono le voci su un ritorno di Andrea Agnelli al comando del club, la Gazzetta scrive che è arrivato il tempo di Chiellini e Calvo (oggi in società ma con ruoli di secondo piano).

Quel che la Gazzetta dello Sport non scrive è che la risalita di Chiellini e Calvo equivale al crepuscolo di Cristiano Giuntoli la cui gestione è stata a dir poco fallimentare. Sì, ha abbassato il monte ingaggi ma – come ha scritto oggi il Corriere dello Sport – la Juventus ha speso circa 250 milioni per l’impresentabile spettacolo che è sotto gli occhi di tutti. Senza dimenticare che Giuntoli ha fatto fuori Allegri per Thiago Motta. Uno scempio secondo solo alla sua insuperabile impresa di Napoli: far fuori Ancelotti per Gattuso.

Ecco cosa scrive la Gazzetta nella pagina: “Chiellini medicina Juve – Giorgio in prima linea per il nuovo corso”

Scrive la Gazza:

La vita da dirigente è iniziata sei mesi fa, quando la Juve ha annunciato il suo ritorno a casa in una nuova veste, che presto potrebbe cambiare ancora. Dopo un anno di apprendistato intenso, durante il quale ha preso confidenza con il mondo bianconero che sta dall’altra parte della barricata, dietro a una scrivania, Giorgio Chiellini potrebbe completare il suo percorso con l’inserimento nell’area sportiva. Per lui si profila un futuro sempre più in prima linea, con un ruolo ancora da definire ma che potrebbe essere quello di direttore generale. Una sorta di punto di contatto tra il management e l’area sportiva, una figura forte e amata dai tifosi, che aiuti a riportare entusiasmo nell’ambiente e possa dare una mano a Cristiano Giuntoli nella gestione quotidiana della squadra.

La Gazzetta insiste sul lavoro in tandem con Giuntoli e cita anche Calvo. Pure le pietre sanno che invece nella Juve Giuntoli e Calvo sono su posizioni opposte. Fin qui, ha vinto Giuntoli (protetto dalla società) ma ora, di front al disastro, è diventato indifendibile.

Scrive la Gazza:

Sarebbe un beneficio per tutti e Giuntoli, molto concentrato su conti e mercato, potrebbe contare su un supporto d’eccellenza. Perciò ai piani alti si sta valutando la possibilità di ampliare le responsabilità di Chiello, portandolo più in prima linea. Con lui potrebbe riavvicinarsi all’area sportiva anche Francesco Calvo, eletto a febbraio consigliere federale in quota Lega Serie A.

Con la nuova stagione potrebbe tornare a frequentare con assiduità la Continassa per stare più vicino a Giuntoli e alla squadra. Uno come lui ha il carisma per esporsi in pubblico e il curriculum per spiegare cosa sia la Juve e come si deve comportare, in campo e fuori, chi indossa quella maglia.

