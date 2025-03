I conti del Corsport: 193,3 milioni spesi per quest’anno, più 59,6 di obblighi futuri. La Juve è già oltre i 250 milioni. E i risultati sono catastrofici

La Juventus di Giuntoli e Thiago Motta è stata un disastro finanziario

Ne scrive il Corriere dello Sport che cita solo l’allenatore. Il titolo scelto è “Thiago costa”. Tra soldi spesi in questa stagione e quelli già impegnati per la prossima, è stata già superata la somma di 250 milioni di euro. Con i risultati che abbiamo visto: catastrofici.

Scrive il Corriere dello Sport:

Un anno di Thiago Motta costa come quattro anni di Antonio Conte e tre di Massimiliano Allegri. Almeno per quanto riguarda il computo del dare-avere tra trasferimenti in entrata e quelli in uscita, considerando sia gli arrivi di quest’anno che i riscatti della prossima stagione, senza conteggiare opzioni oppure coloro in prestito secco come Conceiçao, Kolo Muani o Renato Veiga. 193,3 milioni spesi durante questa annata – fra la rivoluzione d’estate e il rattoppo d’inverno – più 59,6 di obblighi futuri fra Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio e Lloyd Kelly (sempre che la Juventus riesca a conquistare l’ingresso in Europa): 252,9 milioni che probabilmente cresceranno ulteriormente, soprattutto se ci saranno le riconferme dei già citati Conceicao e Muani, oppure Kalulu.

Le cessioni invece ammontano a 105,9 milioni più i futuri 3,5 per Hans Nicolussi Caviglia, il cui riscatto è già scattato. Computo finale che recita -143,5 milioni, un’enormità.

Per capire la portata della situazione, i tre anni di Conte avevano visto un differenziale di -110,12 milioni, con spese per 224,1 milioni che per larga parte condotte nell’estate del 2011-12.

Thiago Motta e Giuntoli si dimettano, non c’entrano niente con la Juventus

La Juve è stata umiliata, ha toccato il fondo, è fuori da tutto e non raccontiamoci la favola del quarto posto perché questo scenario non dovrebbe essere preso come riferimento dalla squadra più titolata d’Italia.

Thiago Motta non ha alternative, deve semplicemente rassegnare le dimissioni. Ci auguriamo che la notte porterà consiglio e che la sconfitta segni definitivamente l’esperienza dell’italobrasiliano sulla panchina della Juventus. E lo stesso possa fare Cristiano Giuntoli, il regista dell’operazione Thiago e l’autore di un mercato che è stato un flop.

Non era difficile comprendere che sarebbe stata una disfatta. Chi conosce la Juve lo diceva a bassa voce da tempo ma è stato inascoltato. Di più: è stato considerato un nemico della Juventus.

Era insomma tutto scritto. E lo si sapeva da maggio scorso quando è stato cacciato Massimiliano Allegri. L’uscita di scena del tecnico livornese è stato il più grande errore commesso negli ultimi cinque anni perché Max ha capito più di altri cosa significhi la Juventus e la sua storia. Allegri incarnava nella stessa persona il ruolo di guida tecnica ma anche di dirigente ombra nel vuoto societario che si era creato.

In questo contesto si è arrivati a Thiago Motta, l’allenatore politicamente corretto che avrebbe dovuto far compiere il salto di qualità a Madama nel segno del giochismo. Arrivato in pompa magna, l’ideologismo di Thiago fin da subito è risultato incompatibile con l’ambiente Juve. Gli errori sono stati dunque diversi e reiterati: la fascia di capitano mobile, la gestione di Vlahovic, l’allontanamento dei giocatori con leadership, una comunicazione poco comprensibile.

Sia come sia, adesso non serve nuovamente dividersi in allegriani e anti-allegriani. Qui urge solo una reazione da Juve. Che significa ripartire da una serie certezze: restituire la Vecchia Signora a chi conosce il Dna bianconero, a chi non snatura la storia della squadra che fu di Gianni Agnelli. Raccontano che Giorgio Chiellini sia stato tenuto lontano dallo spogliatoio. Chiello ha tutti i requisiti per rivestire il ruolo di Team Manager, di anello tra lo spogliatoio e la società. Già, la società. Una società che è guidata da circa due anni da un governo tecnico – voluto dalla proprietà – che è stato utile dopo la tempesta delle plusvalenze. Ma chi conosce la politica è consapevole che gli esecutivi tecnici siano funzionali all’emergenza, dopodiché devono essere sostituiti da chi è legittimato dall’elettorato, in questo caso rappresentato dalla tifoseria. Già, i tifosi. I tifosi sognano alla presidenza Alessandro Del Piero, Michel Platini o al più il ritorno di Andrea Agnelli. E come allenatore un tecnico che riparta il motto bonipertiano: vincere è l’unica cosa che conta. La rivoluzione o ricostruzione passa da qui. Parola di juventino vero.

