La Fifa esclude dal Mondiale per club i messicani del León (la squadra di James Rodríguez)

Violata la norma sulla multiproprietà. La Fifa: “a tipo debito comunicheremo il nome del club che li sostituirà”. Ma i messicani non ci stanno

La Fifa ha deciso di escludere il Club León – squadra messicana in cui gioca James Rodríguez – dal Mondiale per club in programma la prossima estate. La decisione è arrivata dopo che la Commissione d’appello ha analizzato i procedimenti disciplinari aperti contro il Pachuca e lo stesso Club León.

L’accusa era quella di aver violato i criteri relativi alla multiproprietà stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 1. 1 del Regolamento della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. Ed effettivamente, la parte di regolamento in questione vieta la partecipazione di due club con la stessa proprietà come le due compagini messicane.

“A seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’appello. Dopo aver valutato tutte le prove, il presidente della Commissione d’appello Fifa ha deciso che il Pachuca e il Club León non soddisfano i criteri di proprietà multi-club definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club. La Fifa ha quindi stabilito che il Club León sarà eliminato dalla competizione. Il club che lo sostituirà, sarà annunciato a tempo debito”, si legge nella nota della Fifa.

Per la Concacaf, dunque, c’è ancora un posto da assegnare. Intanto, il León ha espresso tramite una nota ufficiale il suo totale disaccordo con la decisione dell’organismo di governo mondiale. Di seguito il comunicato.

La reazione del Club León alla Fifa

“Il Club León esprime la propria insoddisfazione per la decisione della Fifa che potrebbe escluderci dal prossimo Mondiale per Club. Negli ultimi mesi abbiamo presentato tutte le prove e i documenti che confermano che il Club León opera in modo indipendente sotto tutti gli aspetti finanziari, amministrativi e sportivi. Se al Club León verrà impedito di partecipare al Mondiale per Club del 2025, perseguiremo la questione con la massima determinazione possibile presso le più alte corti sportive”.

